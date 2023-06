Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở tháng 11

Thay vì lịch dự kiến tháng 12 như ban đầu, vòng hai của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 3-11 tới 12-11.

Không giống như vòng một của giải đó là các bảng đấu diễn ra theo khung thời gian khác nhau, vòng hai của giải sẽ diễn ra cùng thời điểm tại các bảng.

Ban tổ chức đã ấn định địa điểm thi đấu ở Đắk Nông gồm bảng C nam (Sanest Khánh Hòa, Thể Công, Hà Tĩnh, Long An, TPHCM); bảng D nữ (Hóa chất Đức Giang HN, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thanh Hóa).

Bảng thi đấu còn lại tổ chức tại thành phố Đà Nẵng gồm bảng D nam (Biên Phòng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, VLXD Bình Dương); bảng C nữ (Ninh Bình, Bộ tư lệnh Thông tin, Geleximco Thái Bình, TPHCM, Ngân hàng Công thương). Đây là lần đầu tiên, Đà Nẵng là chủ nhà của một lượt đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia trong gần 20 năm trở lại đây. Năm nay, đội bóng chuyền nam Đà Nẵng vừa thăng hạng đã chơi tốt tại vòng một giải vô địch quốc gia 2023 và có được suất dự cúp Hùng Vương 2023.

Tại mỗi bảng ở mỗi địa điểm sẽ chọn hai đội nam xếp đầu và hai đội nữ để có tổng bốn nam, bốn nữ dự vòng chung kết, tranh ngôi vô địch. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16-11 tới 19-11. Vòng chung kết nữ sẽ tổ chức tại Quảng Nam còn vòng chung kết nam tại Nha Trang (Khánh Hòa). Cũng trong thời gian này, các đội có kết quả kém nhất sau vòng hai của nam, nữ phải dự chung kết ngược tranh vé trụ hạng.

Thông báo của Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành ngày 31-5 và gởi tới các đội bóng tham dự. Một trong những nguyên do để nhà tổ chức thay đổi lịch thi đấu là nhằm ưu tiên cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 được tranh tài từ ngày 11 tới 17-12.