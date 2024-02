Cựu binh Bùi Huệ vắng mặt, bóng chuyền nữ Thái Bình tin vào cầu thủ trẻ

Bóng chuyền nữ Thái Bình sẽ có chuẩn bị kỹ lưỡng hướng tới mùa giải 2024 sau khi đã có hạng 6 ở giải vô địch quốc gia 2023. Ảnh: BCTB

Trao đổi ngày 16-2, HLV trưởng Trần Văn Giáp của đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình đã cho biết “hiện lúc này, chúng tôi vẫn tập luyện chuyên môn hướng tới mùa giải mới. Việc tăng cường ngoại binh của đội bóng chưa có chủ trương cụ thể. Lực lượng nòng cốt của đội bóng sẽ là nhiều cầu thủ trẻ. Đội bóng sẽ nỗ lực thi đấu trong các giải mình tham dự”.

Ngày 25-2, đội bóng chuyền nữ quê lúa Thái Bình sẽ dự cúp Hoa Lư Bình Điền 2024 tại Ninh Bình. Đây được xem là một trong những sự chuẩn bị chuyên môn để tất cả cầu thủ cọ sát trước khi bước vào giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024.

Điểm đáng chú ý, cựu binh Bùi Huệ sẽ không có tên trong đội hình (trước mắt là tại cúp Hoa Lư Bình Điền 2024). Sau khi không còn thi đấu vị trí chủ công, cựu tuyển thủ quốc gia này đã sắm vai libero trong đội hình chính bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình. Cô là một trong những người đã chơi tốt để cùng đồng đội vô địch quốc gia năm 2022. Tuy nhiên trong năm 2023, Bùi Huệ đã tham gia các lớp đào tạo HLV do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức nên cầu thủ này sẽ chuyển sang công tác mới tới đây.

Do chưa tăng cường ngoại binh, đội nữ Thái Bình sẽ tập trung xây dựng đội hình xung quanh dàn cầu thủ trẻ ở độ tuổi sinh năm ngoài 2002 gồm Lê Thị Mai Xuân, Bùi Trần Trà My, Nguyễn Phương Anh, Ngô Thị Thanh Ngoan, Phạm Thị Yến, Nguyễn Ngọc Minh Châu, Phạm Thị Hồng Nhung, Đỗ Lại Yến Nhi. Ngoài ra, HLV Trần Văn Giáp còn một số cựu binh trong đội như Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Diệp, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Mai và chủ công Nguyễn Thị Uyên. Năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu thành công trong các giải quốc tế nhưng đáng tiếc, đội nữ Geleximco Thái Bình lại không đóng góp được cầu thủ nào lên đội tuyển. Do thế, người làm thể thao Thái Bình nói riêng và thể thao Thái Bình nói chung đang đau đáu đào tạo thêm những cầu thủ chất lượng nhất nhằm có cơ hội khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Năm 2023, đội nữ Geleximco Thái Bình là đội bạo chi nhất ở việc tăng cường ngoại binh củng cố đội hình. Ở vòng 1 giải vô địch quốc gia năm ngoái, đội này đã thuê 2 tay đập có chuyên môn tốt của Thái Lan là Sasipapron Janthawisut, Warisara Seetaloed thi đấu. Trong vòng 2 giải vô địch quốc gia năm ngoái các cầu thủ Lana Scuka (Slovenia) và Natthimar Kubkaew (Thái Lan) đã được mời về thi đấu. Kết thúc giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội bóng này xếp hạng 6.

Lúc này, kế hoạch tăng cường ngoại binh chưa có nhưng ban huấn luyện đội bóng đã chia sẻ, nếu được phép thuê cầu thủ ngoại thì đội sớm tìm thuê để đăng ký ngay trước giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Nội dung nữ của giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh ngày 16-3, nghĩa là các đội còn đủ thời gian 1 tháng tìm thuê cầu thủ ngoại phù hợp về kinh phí, chuyên môn cho mình.

MINH CHIẾN