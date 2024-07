Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024: Cuộc kiểm tra chuyên môn cần thiết

Các cầu thủ được thêm cơ hội thi đấu cọ sát tăng cường chuyên môn ở Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thời điểm cọ xát quý giá

Trong khi các đội bóng đang ở giai đoạn tập duy trì chuyên môn thì việc góp mặt Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 được xem là đợt kiểm tra phù hợp cho từng đội bóng. Nói chính xác, từng đội thêm cơ hội thi đấu tăng cường cho cầu thủ bởi không chỉ tập mà thiếu cọ sát thực tế. Còn 4 tháng nữa, giai đoạn 2 của giải vô địch quốc gia 2024 sẽ trở lại, vì thế thời điểm này các đội bóng còn trong giai đoạn tích lũy cho cầu thủ.

Với vị thế là các đội chủ nhà, 3 đại diện của bóng chuyền Quân đội là Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng (nam), Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (nữ) được đánh giá cao về cơ hội có thể lọt vào trận cuối ở Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024. Theo đăng ký, cả 3 đội bóng áo lính có đủ quân số tốt nhất của mình. Với đội nữ, 3 tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền đã được đăng ký trong danh sách dự giải. Điều này đồng nghĩa, họ sẽ kết thúc giải FIVB Challenge Cup 2024 sau đó tới Đà Nẵng hội quân cùng đồng đội để thi đấu. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã trả quân cho các câu lạc bộ dự Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 vì vậy khán giả được cơ hội theo dõi tuyển thủ quốc gia đấu giải năm nay.

Ngoài 3 đội kể trên, nam Công an TPHCM có đăng ký tham dự và nhận được sự quan tâm của giải do đây là đội duy nhất của bóng chuyền hạng A góp mặt lần này. Đội bóng do HLV trưởng Lê Hồng Huy dẫn dắt có mục tiêu riêng và trên hết vẫn là tìm thêm sự trải nghiệm chuyên môn nhằm chuẩn bị hướng tới dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 sắp tới.

Đại diện ban trọng tài giải đấu nhận định mục tiêu chính của nhiều đội bóng tham dự là để có điều chỉnh lực lượng. Dự báo cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần thoải mái nhất. Nhưng không vì thế, các trận đấu sẽ thiếu sự cạnh tranh quyết liệt. Các đội đều sử dụng quân số của mình, không thuê mượn ngoại binh do thế đội nào có thể vượt lên giành thắng lợi chính là thực lực nội tại của họ.

Cầu thủ Biên Phòng đặt quyết tâm cao tại giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Sau Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024, các cầu thủ nam, nữ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được hội quân trở lại để thi đấu giải SEA V.League 2024. Do vậy, họ phải thể hiện được đúng chuyên môn ở Đà Nẵng thì mới có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia dự SEA V.League 2024.

Nơi thể hiện khả năng

Lần này, người hâm mộ cùng giới chuyên môn sẽ dành sự chú ý cho Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 do nhiều đội bóng sẽ trình làng nhân sự mới. Đây là giải đấu mà 2 tân HLV trưởng Trần Đăng Thành (nam Hà Tĩnh) và Bùi Huy Sơn (nữ Thanh Hóa) chính thức ra mắt. Tất cả sẽ chờ xem tài thao lược của từng HLV này trên cương vị mới như thế nào.

Ở một sự chú ý khác, đội nữ Quảng Ninh không có chuyên gia Thái Lan làm HLV trưởng để dự giải này nên vị trí HLV trưởng do ông Nguyễn Quang Tùng đảm nhiệm. Tương tự như đội bóng đất Mỏ, bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình đã đăng ký HLV Nguyễn Thị Hằng làm HLV trưởng đội bóng ở Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024.

Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không dự Cúp bóng chuyền Quân đội cùng Ngân hàng Công thương do đang tập trung làm nhiệm vụ quốc gia cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội bóng ngành ngân hàng đã đăng ký HLV Tạ Đức Hiếu ở vai trò HLV trưởng đội bóng này, còn trợ lý cho ông Hiếu có các HLV Phạm Kim Huệ, Lê Văn Dũng.

Cúp bóng chuyền Quân đội mở rộng 2024 được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 7-7 tới 18-7. Trong đó ngày 8-7 họp kỹ thuật và các đội thi đấu từ ngày 10-7. Giải thu hút 8 đội nam (Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Công an TPHCM), 8 đội nữ (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Ngân hàng Công thương, Hóa chất Đức Giang lào cai, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Geleximco Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình) dự giải.

Giải chỉ có 1 cầu thủ ngoại duy nhất đăng ký tham dự là Tichaya Boonlert (Thái Lan) của đội Hóa chất Đức Giang lào cai.

MINH CHIẾN