Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023: Chiến thắng thuộc về đội bóng có ưu thế hơn

Tối tranh tài 24-3 tại nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) đã chứng kiến hai trận đấu còn lại là nữ Hóa chất Đức Giang gặp nữ Than Quảng Ninh và nam Biên Phòng gặp nam Đà Nẵng.

Tất cả khán giả tại nhà thi đấu đã cổ vũ hết mình cho cầu Than Quảng Ninh cùng Hóa chất Đức Giang bởi tất cả cùng hy vọng đây sẽ là cuộc so tài giằng co. Thế nhưng, đội bóng tới từ thủ đô Hà Nội của HLV trưởng Vannachote (Thái Lan) phần nào nhỉnh hơn bởi có những tay đập quan trọng như Tú Linh, Lý Thị Luyến, Bích Thủy, Nguyễn Thị Xuân, Trịnh Thị Khánh đang vào thời điểm có sự ổn định chuyên môn và họ được sự hỗ trợ hiệu quả của cây chuyền hai Tichaya (Thái Lan) đầy hiệu quả. Phía bên kia, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không phải không nắm được những khoảng trống trong đội hình của đối phương để chỉ đạo cầu thủ tập trung khoan phá. Thế nhưng, chỉ với các mũi đánh Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hồng nên nữ Than Quảng Ninh không thể áp đảo được hàng chắn Hóa chất Đức Giang.

Khép lại trận đấu, Hóa chất Đức Giang thắng 3-0 (25/18, 25/16, 25/20). Với chiến thắng này, đội Hóa chất Đức Giang sẽ gặp Ninh Bình để tranh ngôi vô địch giải nữ năm nay và trận đấu sẽ diễn ra vào tối ngày 25-3. Hai đội Bộ tư lệnh Thông tin và Than Quảng Ninh sẽ tranh hạng ba tại giải.

Ở trận đấu của nam trong tối 24-3, cầu thủ Đà Nẵng chưa thể gây bất ngờ trước hàng chắn đội nam Biên Phòng. Ngay ván đầu, thầy trò của HLV trưởng Lê Nho Thạnh (Đà Nẵng) đã bị các tay đập như Ngọc Thuân, Wanchai, Văn Hiệp của Biên Phòng thi đấu nổi bật và chiến thắng bằng kết quả 25/16. Sang ván thứ hai, lần lượt Lê Công Tuấn Huy, Bùi Công Tuấn Anh, Minh Thành đã chơi xuất sắc giúp đội bóng tới từ sông Hàn (Đà Nẵng) giằng co quyết liệt và vượt lên bằng thắng lợi 30/28.

Đó là những gì đội nam Đà Nẵng làm được. Trong hai ván còn lại, họ lần lượt để cầu thủ Biên Phòng vượt qua với các tỉ số là 25/19 và 25/13. Chung cuộc, đội nam Biên Phòng thắng đối thủ 3-1 và lọt vào trận tranh ngôi vô địch.

Chung kết giải nam của cúp Hùng Vương 2023 sẽ là cuộc đấu giữa Sanest Khánh Hòa với Biên Phòng. Ở trận tranh hạng ba, Thể Công gặp Đà Nẵng.