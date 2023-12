Cùng AI dự đoán lượt trận cuối vòng bảng Champions League

Sau lượt trận thứ 5 của vòng bảng đã xác định 12/16 đội giành vé vào vòng 16 đội. Gồm Bayern Munich (bảng A), Real Madrid (bảng C), Real Sociedad, Inter Milan (bảng D), Atletico Madrid, Lazio (bảng E), Dortmund (bảng F), Man City, Leipzig (bảng G) và Barcelona (bảng H), Arsenal và PSV (bảng B). 4 tấm vé còn lại vẫn còn rất hấp dẫn khi không ít tên tuổi lớn như Man United, PSG, AC Milan hay Newcastle đều đang chờ đến lượt.

Dự đoán các trận ngày 13-12 (giờ Việt Nam)

Manchester United đã bị Bournemouth đánh bại 0-3 trên sân nhà vào thứ Bảy và Erik ten Hag cần một phép màu nhỏ để giúp đội của ông ta tiếp tục tham dự Champions League. Cách duy nhất là đánh bại Bayern Munich (đội vừa trải qua trận thua sốc 1-5 trước Eintracht Frankfurt) và hy vọng trận đấu Copenhagen và Galatasaray có kết quả hòa. Tuy nhiên, ngay điều kiện cần là đánh bại Bayern cũng rất khó khăn khi máy tính cho biết xác suất giành chiến thắng của nhà vô địch Bundesliga là 50,5%, còn United chỉ có 25,8%. Bayern bất bại trong 39 trận vòng bảng Champions League (W35 D4), kể từ trận thua 0-3 trước Paris Saint-Germain mùa giải 2017-18, trong khi Harry Kane đã tham gia vào 9 bàn thắng trong 11 lần ra sân gần nhất đối đầu Man United (năm bàn thắng, bốn pha kiến ​​​​tạo).

Như đã đề cập, Copenhagen tiếp đón Galatasaray ở trận còn lại ở bảng A. Đội thắng nào sẽ đứng nhì bảng. Cùng với RB Salzburg vs Benfica, trận đấu này có nhiều khả năng kết thúc hòa nhiều nhất. Copenhagen, đội đã đánh bại Man United 4-3 trong trận sân nhà gần nhất, được đánh giá cao hơn một chút (39,2%). Galatasaray chỉ thắng 1 trong 19 trận sân khách gần nhất tại UEFA Champions League (D3 L15), và đó là chiến thắng 3-2 tại Old Trafford mùa này.

Ở bảng B. trận PSV – Arsenal mang tính thủ tục nên máy tính cho Pháo thủ có 44,8% khả năng giành được 3 điểm. Trong khi đó, trận Lens - Sevilla tranh giành vị trí thứ ba, và một suất tham dự Europa League, nơi Sevilla là đội ĐKVĐ. Tuy nhiên, chỉ có thắng thì Sevilla mới đứng hạng 3, vì vậy mà chủ nhà Lens được đánh giá cao hơn với 53,6% khả năng chiến thắng. Lens có thành tích 100% thắng khi đối đầu với các đội bóng Tây Ban Nha trên sân nhà.

Tại bảng C, Union Berlin dù chỉ mới có 2 điểm nhưng vẫn có thể đủ điều kiện tham dự Europa League nếu … đánh bại Real Madrid hùng mạnh. Máy tính chỉ cho họ 11,7% cơ hội chiến thắng, trong khi xác suất chiến thắng của Los Blancos là 72%. Napoli tiếp Braga ở trận còn lại, và chỉ cần một điểm để đi tiếp. Nhà vô địch Serie A có đến 63,9% cơ hội thắng cho dù họ đã không thắng trong ba trận sân nhà gần nhất tại Champions League (Hòa 2, thua 1). Tuy nhiên Napoli chưa bao giờ trải qua 4 trận không thắng trên sân nhà ở các giải đấu lớn ở châu Âu.

Inter và Real Sociedad đã đi tiếp nhưng do cùng 11 điểm nên đây là trận đấu cho ngôi đầu bảng D cùng một vị trí bốc thăm thuận lợi ở vòng knock-out. Tại San Siro, nơi đội chủ nhà được đánh giá cao hơn (57,9% so với 20,6% của La Real). Đây là lần đầu tiên Inter tiếp đón Sociedad kể từ năm 1979. Inter Milan chỉ thua 1 trong 12 trận gần đây nhất tại UEFA Champions League (thắng 7), chính là thất bại trong trận chung kết mùa trước. Như đã đề cập trước đó, trận còn lại trong bảng giữa RB Salzburg vs Benfica có khả năng hòa rất cao (25%). Benfica không thắng trong bảy trận gần đây nhất tại UEFA Champions League.

Dự đoán các trận ngày 14-12 (giờ Việt Nam)

Kịch tính có thể diễn ra ở bảng F. PSG cần một chiến thắng trước Borussia Dortmund để đảm bảo suất đi tiếp của họ. Áp lực này khiến cho đội khách chỉ còn 30,4 % cơ hội giành chiến thắng trên sân Dortmund (44,9%). Dortmund sẽ đặt mục tiêu đứng đầu bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2020-21, khi họ lọt vào tứ kết. PSG sẽ trông đợi rất nhiều vào vận may của Mbappé, người đã tham gia trực tiếp vào ít nhất một bàn thắng trong cả bốn trận đá chính ở Champions League trước Dortmund (bốn bàn, một kiến ​​tạo).

Một trận hòa có thể là đủ với PSG, nhưng với Newcastle United và Milan, chỉ có chiến thắng rồi sau đó mới chờ đợi vận may từ trận đấu còn lại ở Dortmund. Những chú chim chích chòe có lợi thế sân nhà nên nhận được tỷ lệ thắng 54,9%. Trong khi đó, Milan mới chỉ ghi được 3 bàn thắng ở UEFA Champions League, không có đội nào ghi được ít bàn thắng hơn trong 5 trận đấu mở màn như họ cả.

Barcelona đã vượt qua vòng bảng mặc dù đội bóng của Xavi còn lâu mới thuyết phục được người xem. Tuy nhiên, họ gần như sẽ có chiến thắng khi tiếp đón Antwerp, đội vẫn chưa giành được một điểm nào. Cơ hội của Blaugrana được đánh giá là 64,1%. Trận còn lại của bảng giữa

Porto và Shakhtar Donetsk sẽ quyết định tấm vé còn lại đi tiếp. Gã khổng lồ Bồ Đào Nha được đánh giá cao (lên đến 70,8%), nhưng đối thủ Ukraine của họ cũng đã thi đấu xuất sắc để giành được 9 điểm, bao gồm việc đánh bại Barca. Tuy nhiên, Shakhtar chỉ giành có duy nhất 1 lần giành chiến thắng ở lượt trận cuối vòng bảng trong 10 mùa giải gần nhất của họ ở giải đấu này này.

Tại bảng G, chủ nhà Manchester City gặp Red Star Belgrade ở Serbia, nhằm duy trì thành tích 100% chiến thắng. Máy tính đánh giá họ có tới 82,7% còn cơ hội của chủ nhà ở mức 7,1%. Đội bóng Anh duy nhất từng thắng cả 6 trận vòng bảng trong một mùa giải là Liverpool ở mùa giải 2021-22. Trong khi Man City cũng bất bại 18 trận gần nhất tại Champions League và thắng 7 trận gần nhất liên tiếp. Trận còn lại, RB Leipzig có 71,4% khả năng đánh bại Young Boys. Đội bóng đến từ Thụy Sĩ vẫn chưa giành được chiến thắng trên sân khách tại Champions League trong 8 lần gần nhất.

Bảng E cũng gần như đã ổn định, mặc dù Lazio có thể chiếm vị trí đầu bảng từ tay Atletico Madrid nếu họ giành chiến thắng ở thủ đô Tây Ban Nha. Tuy nhiên, do tính chất của trận đấu nên máy tính chỉ cho Lazio có 17,3% khả năng thắng trận. Trận còn lại mang tính thủ tục khi Feyenoord tới Glasgow để đối mặt với Celtic, đội chắc chắn sẽ xếp cuối bảng. Trận đấu này có nhiều khả năng sẽ có kết quả hòa (24,9%). HLV của Celtic, ông Brendan Rodgers đã không thắng trận nào trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Champions League (thua 7).

