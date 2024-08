Công ty thể thao Bình Điền Long An bổ nhiệm tân Giám đốc Phan Hùng Cường

Ông Phan Hùng Cường giữ vai trò GIám đốc mới của Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 5-8 tại Long An, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã tổ chức Hội nghị công tác cán bộ qua đó bổ nhiệm các chức danh mới tại Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An). Theo đó, ông Phan Hùng Cường được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Công ty. Giám đốc trước đó của Công ty là ông Thái Bửu Lâm được đơn vị giao công tác mới.

Ông Thái Bửu Lâm đã đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền Long An từ năm 2016. Từ đó tới nay, đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An luôn là một trong những đội đứng ở vị trí nhóm đầu của bóng chuyền vô địch quốc gia. Đáng chú ý, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã vô địch quốc gia liên tiếp năm 2017, 2018. Hiện lúc này, bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đang dẫn đầu cả nước trong các giải hệ thống trẻ quốc gia và có nhiều cầu thủ được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Có mặt tại Hội nghị công tác cán bộ, ông Thái Bửu Lâm gởi lời cám ơn tới các cấp quản lý Công ty cổ phần phân bón Bình Điền cũng như sự đồng hành của các cầu thủ, ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ để thể hiện tốt nhất chuyên môn, hình ảnh của bóng chuyền nữ Long An.

Đón nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Phan Hùng Cường cho biết đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An vẫn nhận được sự đầu tư tốt nhất và có định hướng phát triển để đạt trình độ chuyên môn, kết quả cao trong các giải của bóng chuyền Việt Nam.

Tại Hội nghị công tác cán bộ, ban huấn luyện cùng tập thể cầu thủ nữ VTV Bình Điền Long An đã gởi lời cảm ơn tới ông Thái Bửu Lâm và chúc ông hoàn thành tốt ở công tác mới của mình.

