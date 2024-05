Cơ hội cuối cùng cho Jadon Sancho dự Euro 2024?

Jadon Sancho (phải) hy vọng thuyết phục HLV Southgate để được dự EURO 2024

Trong danh sách sơ bộ dự Euro 2024 của đội tuyển Anh mà HLV Gareth Southgate vừa đưa ra không có tên Jadon Sancho. Nếu như Marcus Rashford hay Raheem Sterling bị gạch tên lần này không có gì lạ vì phong độ giảm sút nhưng Sancho ít nhiều để lại sự tranh cãi ở người hâm mộ.

Đúng là Sancho mất gần nửa mùa giải ngồi chơi xơi nước vì bất hòa với HLV Erik ten Hag ở Manchester United nên phải chuyển tới Borussia Dortmund hồi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2024 với hy vọng có cơ hội dự Euro 2024. Quả thật, Sancho chơi rất hay với đội bóng cũ Vàng đen mà ấn tượng nhất là hai trận đấu bán kết Champions League với PSG. Kỹ thuật đi bóng, phối hợp tấn công và sự tận tụy của anh trên sân thuyết phục tất cả mọi người, ngoại trừ ông Southgate. HLV 53 tuổi quyết định không điền tên anh vào danh sách tạm thời dự Euro 2024 nhưng có mở ra cơ hội là nằm trong danh sách dự phòng.

Ông Southgate không nói ra khiến mọi người tranh cãi vì sao Sancho không được triệu tập dù đang chơi hay ở Dortmund. Thực ra, lý do khiến ông Southgate ngó lơ là tính vô kỷ luật của ngôi sao 23 tuổi này. Anh buộc phải rời Old Trafford vì dám bật lại HLV Ten Hag khi nhà cầm quân người Hà Lan công khai chỉ trích anh lười biếng luyện tập. Ông Southgate không đơn thuần nghe lời đồng nghiệp mà bỏ qua ngôi sao này. Sancho từng bị kỷ luật nội bộ hồi Euro 2020 do tập luyện cẩu thả và tham gia tiệc tùng. Mối quan hệ giữa Sancho với Southgate không căng như với HLV ten Hag nhưng vẫn đủ làm cho HLV 53 tuổi e dè về chuyện kỷ luật bị phá vỡ ở Euro 2024.

Những người yêu quý Sancho hy vọng rằng trận chung kết Champions League diễn ra ở sân Wembley, thủ đô nước Anh, giữa Borussia Dortmund với Real Madrid sẽ là cơ hội cuối cùng để Sancho thuyết phục HLV Southgate đưa anh tới Đức dự Euro 2024. Điều đó có nghĩa Sancho sẽ phải thể hiện phong độ ấn tượng hơn cả trận đấu với PSG như cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Vàng đen trước đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu là Real Madrid.

Không chỉ chuyện dự Euro 2024 hay không, tương lai của Sancho cũng chưa thể chắc chắn cho mùa giải tới. Nếu ông ten Hag tiếp tục dẫn dắt Manchester United thì cơ hội trở lại Old Trafford với Sancho là con số không tròn trĩnh. Quỷ đỏ lại hét giá của Sancho tới 65 triệu euro sẽ là quá khó cho Vàng đen mua đứt ngôi sao này. Hợp đồng của Sancho với Manchester United còn tới năm 2026 nên nhiều khả năng sẽ có thêm một bản hợp đồng cho mượn một năm với Dortmund nếu như không có đội bóng nào chi tiền mua tiền vệ 23 tuổi này.

HOÀNG HƯNG

