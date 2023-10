Chủ công Odina Aliyeva (Azerbaijan) đến với VTV Bình Điền Long An ngày 18-10

Trao đổi cùng SGGP, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An – ông Thái Bửu Lâm cho biết “các thủ tục về hợp đồng với cầu thủ Odina đã xong, chúng tôi đã mua xong vé máy bay và cầu thủ này tới Việt Nam ngày 18-10. Theo lịch làm việc của ban huấn luyện, ngay khi có mặt ở đây, cầu thủ sẽ làm quen với đội bóng và bước vào tập luyện cùng đồng đội luôn. Vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 cũng cận kề rồi”.

Như vậy, tay đập người Azerbaijan là miếng ghép chuyên môn quan trọng để HLV Lê Thái Bình cùng ban huấn luyện của đội nữ VTV Bình Điền Long An chuẩn bị kĩ lưỡng nhất cho vòng hai giải vô địch quốc gia tới đây. Năm ngoái và tại vòng một giải vô địch quốc gia năm nay, VTV Bình Điền Long An không thuê ngoại binh. Năm ngoái, đội bóng kết thúc giải vô địch quốc gia 2022 ở vị trí hạng ba, giành HCĐ nhưng khi đó đội hình có tay đập quan trọng Trần Thị Thanh Thúy. Năm nay, Thanh Thúy không thi đấu nên việc thuê ngoại binh và lựa chọn cầu thủ Odina dự báo sẽ mang lại kết quả tốt cho VTV Bình Điền Long An.

Odina Aliyeva là cầu thủ kinh nghiệm của bóng chuyền nữ Azerbaijan. Chủ công này hiện đang là tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia của Azerbaijan. Đáng kể, tay đập này rất quen thuộc với bóng chuyền châu Á khi khoác áo thi đấu tại Philippines, Indonesia và Trung Quốc. Tay đập này đang khoác áo thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Thâm Quyến ở giải nhà nghề Trung Quốc.

Cũng theo ông Thái Bửu Lâm, ở vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, đội bóng sẽ không có cầu thủ Đặng Thị Mỹ Duyên (em gái của phụ công Đặng Thị Kim Thanh) sau khi tay đập này đã xin nghỉ, giải nghệ. Việc giải quyết hợp đồng của Mỹ Duyên xin nghỉ đã được hoàn tất và qua tìm hiểu cầu thủ này chuyển hướng không theo đuổi sự nghiệp thể thao ở tương lai tới đây.

Trong lịch sử, đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An từng thuê và có sự thành công chuyên môn đáng kể với trường hợp tay đập ngoại binh Anaseini Seniloli (quốc đảo Fiji). Tay đập này từng là một trong những cầu thủ quan trọng và giành nhiều thành tích với đội bóng trong các năm trước đây.