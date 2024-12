Christian Eriksen tin Man Utd sẽ hồi phục dù anh không còn tương lai với Ruben Amorim

Christian Eriksen khẳng định rằng Manchester United sẽ phục hồi sau cuộc khủng hoảng hiện thời - nhưng quyết định của CLB có nghĩa là anh ấy sẽ không gặt hái được thành quả ở Old Trafford.

Christian Eriksen đã không còn chỗ đứng ở Manchester United

Hợp đồng của Eriksen với Man United sẽ hết hạn vào tháng 6-2025 và các ông chủ của Old Trafford đã quyết định không gia hạn hợp đồng với anh. Do đó, cầu thủ 32 tuổi này được tự do đàm phán với các CLB khác kể từ thứ Tư, ngày 1-1 và sẽ được phép ký thỏa thuận trước hợp đồng với một đội bóng ở nước ngoài.

Sau khi gia nhập Quỷ đỏ cách đây hai năm rưỡi, cựu ngôi sao Tottenham Eriksen đã chứng kiến ​​nhiều thăng trầm. Lần gần đây nhất, Man United phải chịu bốn trận thua liên tiếp dưới thời tân HLV Ruben Amorim để kết thúc một năm khốn khổ của CLB, nhưng Eriksen tin rằng cuối cùng họ sẽ thoát khỏi tình trạng sa sút.

"Hiện tại, có một cảm giác rằng mọi sai lầm mà chúng tôi mắc phải đều tệ hơn nhiều so với thực tế", tiền vệ Đan Mạch thú nhận với MUTV sau trận thua thảm hại 2-0 trên sân nhà trước Newcastle vào thứ Hai. "Chúng tôi phải tự mình thoát khỏi tình hình này".

Eriksen nói thêm: "Điều rất quan trọng là chúng tôi vẫn ở bên nhau. Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường của mùa giải; vẫn còn nửa mùa giải nữa và còn rất nhiều trận đấu với những điểm số để chơi.

"Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ xoay chuyển tình thế vào một thời điểm nào đó, nhìn lại và nghĩ rằng chúng tôi đã ở trong tình thế này, nhưng chắc chắn là chúng tôi sẽ ra khỏi tình thế này."

Thời điểm 'một thời điểm nào đó' đó vẫn chưa được biết, với việc Eriksen có khả năng rời đi sớm nhất là vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu Man United nhận được một lời đề nghị đáng kể. Cầu thủ người Đan Mạch này đã được liên kết với việc trở lại CLB cũ Ajax và không phải là cầu thủ duy nhất sắp hết hạn hợp đồng hiện tại của họ.

Các đồng đội Amad, Harry Maguire, Victor Lindelof, Jonny Evans và Tom Heaton đều đang trên bờ vực bị cắt giảm, với việc Quỷ đỏ muốn làm mới đội hình cho mùa hè đầu tiên của Amorim. Tất nhiên là nếu ông chủ người Bồ Đào Nha vẫn nắm quyền, với kết quả vẫn chưa chứng minh được lý do tại sao Man United trả cho Sporting Lisbon 11 triệu bảng để có được sự phục vụ của ông.

Man United không được kỳ vọng sẽ có bất kỳ khoản tiền nào để chi tiêu vào tháng 1 trừ khi họ đảm bảo được sự ra đi của một số ngôi sao. Marcus Rashford đã nói rõ rằng anh 'sẵn sàng' rời Old Trafford và việc bán anh ấy - nếu khả thi - có thể sẽ là thương vụ sinh lời nhất trong số những thương vụ không nằm trong kế hoạch của Amorim.

