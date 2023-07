“Chiều lòng” Harry Kane, Bayern quyết ra giá lần cuối

Theo nhà báo Florian Plettenberg của Sky Đức thì sự yêu thích của Kane dành cho Bayern Munich bắt nguồn từ lịch sử lừng lẫy của CLB với những chiến thắng liên tục trong nước và châu Âu, khiến đội trưởng đội tuyển Anh tin rằng đây là nơi đảm bảo cho anh sẽ thắng danh hiệu lớn đầu tiên trong 13 năm sự nghiệp. Trong xu hướng dứt khoát đó, chân sút sắp tròn 30 tuổi này cũng khiến các đội bóng khác đang theo đuổi anh phải chuyển hướng, với PSG nhắm đến tiền đạo người Pháp, Randal Kolo Muani. Trong khi Real Madrid có thể dựa vào tiền đạo Joselu nếu nỗ lực mua Kylian Mbappe của họ không thành công.

Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy mặc dù tỏ ra cứng rắn trên bàn đàm phán, vẫn do dự trong việc chia tay cầu thủ hàng đầu của mình. Tuy nhiên, ông nhận thức rõ nguy cơ mất trắng Kane vào tay các đối thủ trực tiếp ở Premier League, đặc biệt là Man.United, khi ngôi sao của mình trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2014. Mặc khác, nếu tiếp tục giữ Kane và khi mùa giải này bước vào tháng Giêng - thời điểm cầu thủ có thể tự do đàm phán với bất kỳ ai - thì thông tin về một thỏa thuận mà Kane đạt được với đội bóng khác chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến phần còn lại của đội hình. Vì vậy, hoàn toàn có khả năng Levy chấp nhận để Kane chuyển đến Bayern Munich, một động thái không chỉ mang về một khoản phí lớn mà còn đảm bảo rằng cầu thủ ghi xuất sắc thứ 2 trong lịch sử (213 bàn) cuối cùng sẽ không củng cố sức mạnh một đối thủ ở Premier League.

Vì vậy, vấn đề còn lại là ở Bayern, xem quyết tâm của họ lớn đến mức nào. Có thông tin Bayern sẵn sàng đợi đến mùa hè năm 2024 để ký hợp đồng với Kane dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, khi đó Hùm xám nước Đức sẽ mất đi ưu thế lớn mà họ có lúc này. Trong khi, sự chậm trễ có thể gây nguy hiểm cho tham vọng tranh đoạt Champions League vì vấn đề ghi bàn đã lộ rõ từ khi Robert Lewandowski ra đi đến Barcelona vào năm 2022. Người hâm mộ Bayern, cũng như ban lãnh đạo, chắc chắn sẽ xem xét khía cạnh quan trọng này: đảm bảo có được một tiền đạo chất lượng ngay từ bây giờ thay vì đặt cược vào những triển vọng không chắc chắn trong tương lai.

Theo Goal, Bayern đã có 2 nỗ lực bị từ chối, với lần gần nhất trị giá 80 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng 11 năm liền vô địch Bundesliga dự kiến sẽ thực hiện nỗ lực thứ 3 và là cuối cùng của họ, trị giá lên đến trả 86 triệu bảng (100 triệu euro), đồng thời thêm các khoản phụ phí nâng tổng giá trị của thương vụ lên 95 triệu bảng.