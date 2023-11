Chiến thắng dành tặng HLV Troussier

Rõ ràng trong giai đoạn mới lên nắm quyền đội tuyển Việt Nam, phải xới tung đội tuyển thay thế hàng loạt cầu thủ mới, ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ, thay đổi lối chơi kiểm soát bóng. Và với giai đoạn thử nghiệm ở các trận đấu giao hữu không có kết quả tốt, HLV Troussier đã phải đối mặt với những sức ép cực lớn từ người hâm mộ trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Trong trận đấu gặp chủ nhà Philippines, HLV Troussier đã cho thấy những định hướng rõ ràng của mình kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là “bất di bất dịch”, bởi danh sách ra sân ở trận đấu này, HLV người Pháp đã chọn đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ U23 như Minh Trọng, Thái Sơn, Tuấn Tài, kết hợp nhóm cầu thủ lớn tuổi hơn đôi chút như Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Hải, tạo nên một đội hình trẻ trung chưa từng có của các đội tuyển bóng đá Việt Nam qua các giai đoạn. Những phương án thay đổi người vào sân ông Troussier cũng ưu tiên cho các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Tùng, Văn Cường thay vì những cầu thủ có chuyên môn cao hơn, kinh nghiệm hơn như Hoàng Đức, Xuân Mạnh, chỉ có Văn Quyết là cầu thủ lớn tuổi vào thay ngay vị trí của tiền đạo Tiến Linh.

Nhìn vào cách dụng quân của HLV Troussier chúng ta có thể thấy sự khác biệt so với thời HLV Pack Hang-seo, khi trước đây đội tuyển Việt Nam đa phần chỉ đóng khung một nhóm cầu thủ, và chỉ thay thế một vài vị trí thi đấu chính thức. Đây cũng là nguyên nhân tạo nên sự quá tải cho phần lớn các cầu thủ Việt Nam sau này, rất nhiều cầu thủ giảm đi cảm hứng chơi bóng khi phải ra sân quá nhiều.

Trận thắng Philippines dù còn nhiều khuyết điểm nơi hàng phòng ngự, hàng công thi đấu cũng chưa đạt hiệu quả cao, do đó chưa khiến người hâm mộ hài lòng. Nhưng với các cầu thủ trẻ đây đã là màn thể hiện tương đối tốt với độ tuổi của họ trong lần đầu tiên thi đấu ở giải đấu chính thức. Với việc dám tự tin thay đổi con người, dùng nhiều cầu thủ trẻ ra sân thi đấu, chấp nhận cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận đấu then chốt. Rõ ràng HLV Troussier đang dám làm và dám đấu tranh cho một quyết tâm lớn, thay vì đem đến sự an toàn cho ông.

Ở trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Iraq, một đối thủ rất mạnh, đương nhiên HLV Troussier sẽ có những điều chỉnh phù hợp, khi trong tay ông vẫn còn nhiều cầu thủ trụ cột chơi tốt vẫn chưa tung ra sân như Hoàng Đức, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Xuân Mạnh.. đó chắc chắn sẽ là những quân bài gây bất ngờ cho những đối thủ kế tiếp. Ở giải này HLV Troussier cũng không có được sự phục vụ của Quang Hải, Văn Hậu do gặp chấn thương, đây chỉ là bước khởi đầu, ở những lần tập trung đội tuyển sắp tới chắc chắn HLV người Pháp sẽ có thêm những sự phục vụ mới.

Có thể nói chiến thắng 2-0 trước Philippines là chiến thắng mà các cầu thủ Việt Nam dành tặng cho HLV Troussier, giúp ông cởi bỏ một phần nào đó áp lực, đặc biệt là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Đình Bắc, một nhân tố trẻ được ông thầy người Pháp trao cơ hội. Sau bàn thắng Đình Bắc cũng đã chạy ra sân ôm lấy HLV trưởng của mình như một lời cảm ơn. Ngay lúc này ông và các cầu thủ rất cần người hâm mộ đến sân và tiếp tục theo dõi cổ vũ cho đội tuyển vượt qua những thử thách phía trước.