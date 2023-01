Chelsea vẫn muốn HLV Potter giám sát quá trình đại tu đội hình

Sau trận thua đầu tiên trước đối thủ kém danh cùng thành phố Fulham kể từ năm 2006, hiện Chelsea chỉ mới giành có 6 điểm sau 9 trận gần nhất tại Premier League - chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1996. The Blues chỉ có 25 điểm sau 18 trận mở màn ở Premier League mùa này, ít nhất ở giai đoạn này kể từ mùa giải 2015-2016 (18 điểm) - mùa giải họ kết thúc ở vị trí thứ 10. Ghi 21 bàn thắng cũng là hiệu suất thấp nhất sau 18 trận kể từ 1995-1996 (17 bàn). Graham Potter là HLV Chelsea đầu tiên có 2 mạch thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ Glenn Hoddle, dù điều này xảy ra chỉ sau trận đấu thứ 19 mà ông dẫn dắt The Blues…

Nhưng vị trí của nhà cầm quân 47 tuổi người Anh hiện vẫn được bảo đảm. Thay vào đó, theo Daily Telegraph, những ngôi sao kém hiệu quả của The Blues đang phải đối mặt với cuộc chiến giành vị trí khi các ông chủ mới đang lên kế hoạch đại tu đội hình và chấm dứt kỷ nguyên quyền lực của các cầu thủ tại Stamford Bridge. Chelsea cũng đang tiến hành đánh giá lại bộ phận y tế của CLB khi họ cố gắng tìm ra lý do đằng sau cuộc khủng hoảng chấn thương khiến hơn 10 trụ cột không thể thi đấu vào lúc này.

Trong khi đó, The Sun khẳng định đội chủ sân Stamford Bridge không có ý định sa thải HLV Graham Potter. Còn Daily Express thì tiết lộ rằng Chelsea vẫn có 4 mục tiêu và có thể ký hợp đồng với nhiều cầu thủ trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đóng cửa. Hiện The Blues đã chào đón 4 tân binh trong kỳ chuyển nhượng này gồm tiền đạo Joao Felix dưới dạng cho mượn từ Atletico Madrid đến cuối mùa giải, bên cạnh Benoit Badiashile từ AS Monaco, Andrey Santos từ Vasco da Gama và David Datro Fofana từ Molde.

Trong một động thái khác, HLV Potter khẳng định cầu thủ tấn công Christian Pulisic không rời CLB sau chấn thương đầu gối mới gặp phải. Man.United và Newcastle được biết nằm trong số các CLB theo dõi tuyển thủ Mỹ, người đang rất thất vọng với thời gian gần đây tại Chelsea - khi mới đá chính 6 trận ở Premier League mùa này. Hiện ngôi sao 24 tuổi dự kiến sẽ phải ngồi ngoài khoảng 2 tháng. Nhưng HLV Potter bác bỏ ý kiến cho rằng Pulisic sẽ rời đi trước khi mùa giải kết thúc: “Pulisic không ra đi. Dù sao thì cũng chưa bao giờ có bất kỳ sự cân nhắc nào về điều đó. Cậu ấy thất vọng vì chấn thương, nhưng cậu ấy đang cố gắng vượt qua và hy vọng quá trình phục hồi diễn ra tốt đẹp”.

Chelsea đối mặt với Crystal Palace tại Stamford Bridge vào Chủ nhật để tìm cách đảo ngược chuỗi 7 trận thua sau 10 trận đã qua trên mọi đấu trường, hiện đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League