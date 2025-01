Chelsea chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng để trở lại tốp 4

Chiến thắng 3-1 trước Wolves tại Stamford Bridge giúp Chelsea đã chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League, The Blues cũng vượt qua Newcastle và Man.City để giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Chelsea đánh bại Wolves 3-1 đã chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng và vươn lên vị trí thứ 4.

Tosin Adarabioyo đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau 24 phút, ghi bàn từ cự ly gần sau khi cú sút của Reece James bị đổi hướng tìm đúng vị trí của anh. Đây là bàn thắng thứ 3 của trung vệ người Anh trong 3 trận, sau cú đúp gần đây tại FA Cup trước Morecambe. Wolves đã bị lấn át trong hầu hết hiệp một, nhưng bất ngờ gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp một sau sai lầm của thủ môn Robert Sanchez trong tình huống chống phạt góc, để bóng rơi vào chân Matt Doherty để cầu chủ này ghi bàn cận thành.

Tuy nhiên, một Chelsea được củng cố với Reece James lần đầu tiên đá chính kể từ ngày 3-11, và Trevoh Chalobah cũng gây ấn tượng sau khi được triệu hồi bất ngờ từ Crystal Palace sau hợp đồng cho mượn, đã quá mạnh so với Wolves - đội không thắng trong 4 trận tại giải đấu. Marc Cucurella nâng tỷ số lên 2-1 khi anh đỡ một quả tạt từ cánh phải, và đưa bóng vào lưới ở phút thứ 60. Năm phút sau, cú đánh đầu của Chalobah gần như thành bàn nhưng Noni Madueke tiếp ứng đưa bóng vào lưới, giúp Chelsea xua tan lo lắng về một cú trượt chân khác.

Madueke cho biết anh đã xin lỗi Chalobah vì đã “đánh cắp” bàn thắng của đồng đội, nhưng vẫn bảo vệ đó là “bản năng tấn công” của mình khi ở đúng vị trí, vào đúng thời điểm để đảm bảo bóng đi qua vạch vôi. Madueke nói thêm với Sky Sports: “Chalobah không có vẻ gì đã từng rời xa đội. Tôi rất vui mừng cho anh ấy vì sự trở lại này. Không phải ngẫu nhiên mà những cầu thủ như anh ấy và Reece James trở lại và chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu”.

Chiến thắng này giúp Chelsea có 40 điểm, hơn 2 điểm so với Newcastle và Man.City, đồng thời thu hẹp cách biệt còn 4 điểm với Arsenal và Nottingham Forest. Sau vòng 22, Liverpool vẫn đứng đầu bảng với 50 điểm, và vẫn còn một trận chưa đấu trong tay. Chiến thắng này cùng những bổ sung quan trọng từ James và Chalobah cũng giúp HLV Enzo Maresca vơi bớt nỗi lo về nhân sự. Chalobah đã giúp hàng phòng ngự của The Blues mạnh mẽ hơn sau khi mất Wesley Fofana và Benoit Badiashile do chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ Levi Colwill và các tiền vệ Romeo Lavia và Enzo Fernandez đều vắng mặt trong đội hình trước chuyến làm khách của Chelsea đến nhà vô địch Man.City vào thứ Bảy.

Ngược lại, Wolves vẫn ở vị trí thứ 17 nhưng bằng điểm với vị trí thứ 18 của Ipswich. Doherty than thở về hàng phòng ngự yếu kém của đội mình trong các tình huống cố định: “Bạn phải muốn bóng đến với mình, hoặc bạn phải muốn tấn công nó. Chúng ta cần bắt đầu tập trung vào điểm yếu và phòng ngự các tình huống cố định với thái độ quyết liệt nhất. Đối đầu với mọi đội bóng ở Premier League, bạn phải chơi hết mình trong 90 phút và tôi chỉ nghĩ rằng đêm nay có quá nhiều lần chúng ta không chơi hết mình”.

PHI SƠN