Chấn thương khiến các CLB hàng đầu châu Âu thiệt hại 732 triệu euro ở mùa giải trước

Các CLB Bundesliga có danh sách chấn thương nhiều nhất. Với tổng cộng 90.547 ngày mất vì chấn thương trên khắp các hạng đấu hàng đầu ở Đức, Anh, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Chỉ số chấn thương bóng đá châu Âu hàng năm có những con số đáng lo ngại cho tất cả các giải đấu đó, tuy nhiên, khi cuộc tranh luận về lịch thi đấu dày đặc và khối lượng công việc của cầu thủ ngày càng trở nên gay gắt.

Mặc dù các câu lạc bộ Premier League mất ít cầu thủ và ít phút thi đấu vì chấn thương hơn so với các câu lạc bộ khác,nhưng mức độ nghiêm trọng của chấn thương (số ngày nghỉ vì chấn thương) lại cao hơn Đức, Tây Ban Nha và Italy. Thời gian nghỉ thi đấu trung bình vì chấn thương của những cầu thủ U21 tuổi thậm chí còn đáng kể hơn: ở mức 43,92 ngày, gần gấp đôi thời gian hồi phục trung bình ở La Liga, 23,03 ngày.

James Burrows, giám đốc thể thao tại công ty môi giới bảo hiểm Howden, cho biết "nhu cầu thể chất ngày càng tăng" đối với các cầu thủ chuyên nghiệp. "Khi tình trạng tắc nghẽn lịch thi đấu tăng lên với các cuộc thi mở rộng trong nước và quốc tế, chúng ta thấy nhiều cầu thủ phải ngồi ngoài trong thời gian dài hơn, với mức tăng đáng kể 5% về chi phí chấn thương chỉ trong mùa giải này".t.

Howden hoạt động như một công ty môi giới bảo hiểm cho một số câu lạc bộ và cơ quan quản lý. Nghiên cứu hàng năm của công ty này tập hợp dữ liệu chấn thương có sẵn công khai và đối chiếu với các tính toán lương do công ty Sporting Intelligence thực hiện. Các tính toán ghi nhận tổng cộng 4.123 chấn thương trên năm hạng mục. Mặc dù số ca chấn thương đang ở mức "cao kỷ lục", theo Burrows, tăng từ mức chỉ hơn 3.000 ca trong mùa giải 2020-21, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, cho thấy sự "ổn định" sau sự gia tăng đột biến về số ca chấn thương sau Covid và World Cup mùa Đông năm 2022.

Một nghiên cứu do UEFA ủy quyền thực hiện trên 54 đội bóng ở 20 quốc gia châu Âu cho thấy khi lịch thi đấu trở nên dày đặc hơn, tỷ lệ chấn thương gân kheo tăng từ 12% trong tổng số các chấn thương vào năm 2001-02 lên 24% vào năm 2021-22. Mặc dù những phát hiện này không thể chứng minh được mối quan hệ nhân quả, nhưng rõ ràng là chấn thương cơ đang trở nên phổ biến hơn khi các cầu thủ bóng đá được yêu cầu chơi nhiều trận hơn.

Tiêu biểu như Man United đã phải chịu 45 chấn thương riêng biệt trong mùa giải 2023-24, với 21 cầu thủ phải ngồi ngoài ở một giai đoạn nào đó khiến đội của HLV Erik ten Hag mất 1.620 ngày vì chấn thương. "Danh sách lịch thi đấu, gánh nặng cho các cầu thủ ngày càng cao", Ten Hag nói. "Áp lực rất lớn và mùa giải này, nó thậm chí còn tệ hơn vì thể thức mới ở châu Âu”. Cũng vì chấn thương mà Ten Hag được cho là giữ được ghế vì rõ ràng đây là tổn hại khách quan đối với công việc của ông.

Những dấu hiệu cảnh báo về tình trạng kiệt sức của cầu thủ đã xuất hiện trong Euro 2024. Rất nhiều cầu thủ đã không thể thể hiện hết khả năng của mình , với Bellingham và Harry Kane đều cho rằng họ mệt mỏi vì màn trình diễn kém cỏi của mình cho đội tuyển Anh. Bellingham cho biết anh "kiệt sức về mặt tinh thần và thể chất" và đổ lỗi cho "lịch trình điên rồ" về những vấn đề của mình trong khi Kane nói về "một giải đấu thực sự khó khăn, cả về mặt thể chất và tinh thần".

Bellingham đã có 18.837 phút thi đấu trong sự nghiệp vào sinh nhật lần thứ 21 trong thời gian Euro 2024, gần gấp năm lần so với David Beckham (3.929 phút) ở cùng độ tuổi. Các tiền đạo Mbappé và Vinícius Júnior của Real Madrid cũng đại diện cho kỷ nguyên mới của các cầu thủ bóng đá chơi nhiều hơn bao giờ hết. Dữ liệu của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPRO) cho biết Mbappé, trong khoảng thời gian ba năm từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 7 năm 2025 (tính đến việc dự FIFA Club World Cup năm sau) có thể chơi 198 trận. Con số này bao gồm 56 và 58 trận cho câu lạc bộ và quốc gia kể từ tháng 8 năm 2022 và dự đoán anh có thể chơi 74 trận trong mùa giải này, cộng thêm 10 trận với Pháp ở vòng loại Nations League và World Cup. Với Vinicius Junior, đến năm 24 tuổi, anh đã chơi 344 trận trong sự nghiệp. Nếu bạn so sánh anh ấy với Ronaldinho ở cùng độ tuổi, người chỉ chơi 162 trận, thì số trận của Vinicius gấp đôi so với đồng hương.

