Cầu thủ Võ Thị Kim Thoa: Ba năm qua tôi đã trưởng thành nhiều hơn

Võ Thị Kim Thoa là một trong những tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hai năm liên tiếp ở giải vô địch quốc gia 2022 và 2023, cầu thủ người Long An này đạt danh hiệu cá nhân là VĐV chuyền hai nữ xuất sắc nhất. Dù thế, Kim Thoa bảo rằng mình luôn phải học hỏi tích lũy nhiều bởi thể thao là vận động cần sự trau dồi, không sớm hài lòng với bản thân...

Võ Thị Kim Thoa (14) đang thi đấu ngày càng tự tin hơn trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: SEAVL

Võ Thị Kim Thoa là cầu thủ thi đấu vị trí chuyền hai của đội nữ VTV Bình Điền Long An và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu bảo mọi người biết về Kim Thoa nhiều cũng đúng nhưng bảo biết về cô chưa đủ đầy là không hẳn sai bởi cầu thủ này gần như không chia sẻ trên truyền thông nhiều năm qua. Chính vậy, để gợi mở những chia sẻ cùng Thoa, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu và nhiều sự thú vị được cô trải lòng dù Thoa kể rằng “tôi rất ngại lên báo, mình không phải là người quen với truyền thông nên ít khi trả lời báo chí lắm!”.

Cái duyên tới với bóng chuyền của Võ Thị Kim Thoa là sự tình cờ. Cô nhớ lại cuối năm 2009, lúc đó đang học phổ thông thì các thầy, cô tại trường hợp thấy có chiều cao tốt nên bảo đi tập làm quen thể thao và quen với trái bóng chuyền. “Thật sự khi đó tôi không biết bóng chuyền là môn gì nhưng khi các thầy, cô ở trường thấy tôi cao bảo tập bóng thì mình làm quen với nó. Chỉ tập chưa tròn một tuần, lại sẵn dịp có thầy ở trường năng khiếu TDTT tỉnh Long An đi tuyển cầu thủ và tôi được giới thiệu tới để đo chiều cao, kiểm tra thể lực chuyên môn rồi vượt kỳ sát hạch đó. Thế là tôi theo sự nghiệp thể thao lúc đó”, Kim Thoa nhớ lại.

Như các VĐV năng khiếu, đặc biệt với bóng chuyền, khi tuyển chọn sẽ được làm quen một thời gian với trái bóng, với các vị trí chuyên môn, mỗi người còn phải kiểm tra cuối cùng sát hạch để phù hợp nhất và Võ Thị Kim Thoa được bóng chuyền nữ Long An chọn lựa. “Tôi tập luyện và rồi khi thấy mình được khả năng phù hợp với vị trí chuyền hai thì các thầy, cô hướng mình tập vị trí đó. Tôi bây giờ quen thuộc ở vị trí này”, Kim Thoa nói thêm.

Cô tiết lộ, mình cùng đồng đội Kim Thanh tại đội nữ VTV Bình Điền Long An rất hữu duyên đáng nhớ do cả hai được tuyển năng khiếu, cùng lên đội một cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sau quãng thời gian tập luyện và thi đấu tuyến trẻ, với khả năng chuyên môn tốt, Võ Thị Kim Thoa đã được ban huấn luyện tuyến một đội nữ VTV Bình Điền Long An tăng cường vào năm 2016. Cũng từ đó tới nay, cô nỗ lực tập luyện thi đấu và bây giờ có vị trí chính thức trong đội hình khi dự các giải quốc gia.

Ở tuổi 25, Kim Thoa khẳng định mình vẫn tích lũy thêm nhiều hơn về chuyên môn bởi cầu thủ chuyền hai có trọng trách quan trọng trong đội hình nên không bao giờ được sơ sảy. “Khi tôi mới lên đội một, mọi thứ còn bỡ ngỡ nhưng mình được các đàn chị, trong đó có chị Ngọc Hoa, hướng dẫn chỉ bảo và trao đổi kinh nghiệm rất tốt từ đó mình tự tin hơn và thi đấu tốt dần. Qua mỗi năm, tôi tích lũy thêm cho mình để chuyên môn hiệu quả hơn. Ba năm trở lại đây, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi người từng hỏi tôi có thần tượng ai không thì trong hành trình chuyên môn của mình, tôi rất thích phong cách thi đấu của chị Linh Chi (cựu cầu thủ Linh Chi của bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin liên lạc). Có thể xem chị Chi là thần tượng của tôi, tôi quan sát kỹ cách chuyền bóng, phát bóng của chị ấy để mình học tập thêm. Đó cũng là một trong những người cho tôi cảm hứng chuyên môn khi ra thi đấu”, Kim Thoa nói thêm.

Năm ngoái 2022 có một chút tiếc nuối cho Kim Thoa bởi cô đã được tập trung danh sách sơ bộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31. Khi ban huấn luyện lên đội hình đăng ký chính thức dự Đại hội trên, Kim Thoa đã không có tên. Đó là lần đầu tiên, Võ Thị Kim Thoa được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Võ Thị Kim Thoa (14) cho biết mình vẫn tích lũy nhiều về chuyên môn qua mỗi giải đấu được tham dự. Ảnh: SEAVL

Sau SEA Games 31, Kim Thoa lại thấy được sự may mắn của mình để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp khi được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự Cúp châu Á 2022. Cứ thế tới lúc này, cầu thủ người Long An được ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung làm nhiệm vụ quốc gia những giải đấu thời gian qua. “Mỗi giải đấu có một kỷ niệm cho tôi bởi trong thi đấu có cả lúc không chiến thắng, có lúc thành công. Mình tích lũy dần cho bản thân và đúc kết thêm kinh nghiệm”, Kim Thoa trao đổi.

Năm 2023 này, Kim Thoa là một trong những thành viên chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự các giải quốc tế và đạt các cột mốc đáng nhớ. Ít nhiều, cô đã toại nguyện với bản thân khi được thi đấu một kỳ SEA Games (SEA Games 32 tại Campuchia) và giành huy chương rồi cũng được tham dự đấu trường ASIAD 19. “Thật sự các mùa giải 2022 và 2023 của thi đấu quốc gia thì tôi đều nỗ lực, thực hiện đúng ý đồ chuyên môn của ban huấn luyện đội bóng. Mình không đặt ra mục tiêu giành danh hiệu cá nhân cho bản thân nhưng may mắn khi tôi được bầu chọn là cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất. Gia đình tôi rất vinh dự và vui với tôi về thành tích này”, Kim Thoa nói thêm. Lúc này đây, cô và đồng đội đã chuẩn bị những công đoạn cuối về chuyên môn sẵn sàng lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc) dự Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023.

MINH CHIẾN