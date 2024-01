Các đội bóng chuyền Long An biến động nhân sự ở ban huấn luyện

Đội bóng chuyền nam Long An sẽ có thay đổi đáng kể ở ban huấn luyện trong mùa giải 2024. Ảnh: MINH MINH

Sau các cuộc làm việc cuối năm 2023, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An đã có tính toán phù hợp chuyên môn và dự kiến tuần tới, HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ sẽ thôi đảm trách vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nam Long An. Ông Vũ đang công tác tại phòng huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An nên dành thời gian cho công việc trên để có thay đổi.

Trung tâm dự kiến sẽ bổ nhiệm ông Phạm Phước Tiến đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội nam Long An tại mùa giải 2024. Ông Phạm Phước Tiến trước đây là cầu thủ thi đấu cho đội bóng chuyền nam Long An ở vị trí chuyền hai và phụ công. Sau khi nghỉ thi đấu, ông Phạm Phước Tiến đã tích lũy chuyên môn tham gia công tác huấn luyện và cũng học nhiều khóa HLV do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức.

Ở khóa học dành cho HLV bóng chuyền cấp 2 năm 2023 do Ủy ban Olympic Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức tại Đại học TDTT Bắc Ninh cuối năm ngoái, các HLV Nguyễn Quốc Vũ, Phạm Phước Tiến, Lê Thái Bình của thể thao Long An cùng tham dự.

Trong một sự chuẩn bị khác, trợ lý ban huấn luyện ở đội nam Long An khi ông Nguyễn Quốc Vũ giữ vai trò HLV trưởng là HLV Trịnh Nguyễn Hoàng Huy đã được Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An chấp thuận cử sang ban huấn luyện đội nữ VTV Bình Điền Long An tại mùa giải 2024. Cùng với ông Hoàng Huy, HLV Trần Thanh Danh từ tuyến bóng chuyền nữ trẻ Long An cũng được cử sang ban huấn luyện đội nữ VTV Bình Điền Long An mùa giải năm nay. Đội nữ VTV Bình Điền Long An đã tiếp nhận 2 HLV này.

Trong 2 mùa giải liên tiếp là 2022 và 2023, đội nam Long An do HLV Nguyễn Quốc Vũ đảm trách vai trò HLV trưởng đều trụ hạng thành công. Trong tuần tới, khi các quyết định của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An ban hành, công tác nhân sự của HLV Nguyễn Quốc Vũ và HLV Phạm Phước Tiến sẽ được công bố chính thức.

