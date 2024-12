Borussia Dortmund cần thay đổi để ổn định trong năm 2025

Borussia Dortmund thắng trận sân khách đầu tiên mùa này

Trận đấu muộn nhất Bundesliga năm 2025 là chuyến làm khách của Borussia Dortmund tới Wolfsburg. Một trận đấu rất đáng nhớ với HLV Nuri Sahin bởi vì lần đầu tiên sau 7 trận sân khách, Vàng đen mới giành được chiến thắng ở Bundesliga mùa này. Chỉ trong vòng 5 phút, từ 25 tới 30, đội khách có 3 bàn thắng của Donyell Malen, Maximilian Beier và Juan Brandt. Tiền vệ Pascal Gross nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 nhưng Dortmund vẫn có được chiến thắng chung cuộc 3-1. Nếu tính cả những trận sân khách của mùa giải trước thì Dortmund đã trải qua 9 trận với cả thảy 254 ngày mới có được 3 điểm khi rời xa sân Signal Iduna.

Kết thúc 15 vòng đấu, Dortmund chỉ cách vị trí thứ 4 của Leipzig có 2 điểm, nghĩa là cơ hội tranh đua suất dự Champions League vẫn khá rõ ràng. Tuy nhiên, tờ Bild cho rằng “Dortmund là bậc thầy của sự bất ổn”. Vàng đen có hai sự chênh lệch đáng nói ở mùa giải này. Thứ nhất là đội bóng của ông Sahin tiếp tục chơi tốt ở Champions League như mùa giải trước vào tới chung kết thì mùa này đang đứng thứ 9 trên tổng số 36 đội, trong khi ở giải VĐQG Đức thì tụt khỏi nhóm dự Champions League. Thứ hai là Dortmund có sự khác biệt rất lớn giữa sân nhà và sân khách tại Bundesliga. Dortmund là đội bóng có thành tích sân nhà tốt nhất với 6 thắng 2 hòa, hơn đội đầu bảng Bayern Munich 1 điểm nhưng ở sân khách lại đứng thứ 13 do chỉ có 1 thắng, 2 hòa và 5 thua. Tờ Bild nhận xét: “Trên sân khách, Dortmund gần như vô hại. Một thành tích chẳng khác chi một đội chuẩn bị xuống hạng”.

Thành tích đó thúc ép HLV Sahin phải có sự thay đổi trong kỳ nghỉ Giáng sinh này nhằm vực dậy Dortmund khi bước qua năm 2025. Trong đội hình của Vàng đen ở thời điểm hiện tại chỉ có 2 cầu thủ duy trì sự ổn định từ đầu mùa giải tới nay là trung vệ Nico Schlotterbeck và tân binh trung phong Serhou Guirassy. Có hai cầu thủ tạo được bất ngờ trong trận đấu là Felix Nmecha và Jamie Gittens nhưng vẫn chưa có được sự ổn định. Trong khi đó, đội trưởng Emre Can chới với ở vị trí tiền vệ trung tâm và tạm thời ổn định ở vai trò trung vệ. Nhạc trưởng Julian Brandt có những khoảnh khắc tuyệt vời thể hiện khả năng phân tích tình huống sắc bén nhưng cũng rất phập phù.

Nhiều người cho rằng ông Sahin không cần quá nhiều sự thay đổi để Dortmund ổn định. Ông chỉ việc đưa Schlotterbeck làm đội trưởng để giải tỏa sức ép cho Can thì lúc đó Can sẽ thi đấu tốt trở lại như cách đây 2 mùa giải. Một khi Can nắm giữ được tuyến giữa sẽ giúp Dortmund tìm lại sự ổn định để tiến tới mục tiêu ít nhất lọt vào top tư Bundesliga mùa này.

HOÀNG HƯNG