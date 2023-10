Bóng chuyền nam Long An tăng cường sức mạnh với chủ công Campuchia

Vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia tới đây, đội nam Long An không thuê được chủ công quen thuộc người Campuchia trước đó là Voeurn Veasna. Thay vào đó, đội bóng đã đặt niềm tin vào một tay đập khác tới từ Campuchia là chủ công Koun Mom. “Chúng tôi không thuê được Voeurn Veasna là thật tiếc bởi cầu thủ này đã có hợp đồng thi đấu ở giải bóng chuyền Đài Bắc Trung Hoa. Tay đập Koun đã được đội bóng mời về và đăng kí trong danh sách ngoại binh là người phù hợp về chuyên môn. Đội bóng đang tập luyện để nỗ lực thi đấu tốt nhất tại vòng hai giải vô địch quốc gia năm nay. Các đội đều có sự tăng cường mạnh mẽ, đội nam Long An rất thận trọng về khả năng chuyên môn của mình”, HLV Nguyễn Quốc Vũ đã trao đổi cùng SGGP.

Năm ngoái, đội nam Long An đã thuê Voeurn Veasna thi đấu trong đội hình và đội bóng trụ hạng thành công sau lượt đấu chung kết ngược. Năm nay, tại vòng một giải vô địch quốc gia, HLV Nguyễn Quốc Vũ và các học trò mới chỉ có một trận thắng. Vì thế trong vòng hai, ông Vũ cho biết tất cả rất quyết tâm phải hiện thực cơ hội trụ hạng thành công dù rất khó khăn.

Vào lúc này, đội bóng vẫn đang tập luyện tại địa phương và dự kiến ngày 28-10, tất cả thành viên đội bóng sẽ di chuyển tới Đắk Nông chuẩn bị sẵn sàng thi đấu vòng hai giải vô địch quốc gia. Ông Vũ cho biết, mấu chốt thành công của đội bóng vẫn là cầu thủ phải quyết tâm cao nhất và từng trận, đội nam Long An xem như cuộc đấu chung kết và nỗ lực không thể sơ sảy.

Nếu lúc này, đội nữ VTV Bình Điền Long An luôn được đánh giá cao về chất lượng đội hình và ở nhóm đầu của giải vô địch quốc gia thì các đồng nghiệp nam và đội bóng chuyền nam Long An không còn ở vị thế đội bóng nhóm đầu.

Những năm gần đây, đội nam Long An thường xuyên trong tình trạng phải thi đấu để trụ hạng. Đội bóng có nguồn xã hội hóa tài trợ vừa đủ. Tuy thế, vấn đề con người vẫn chưa thể giải quyết. Điều ấy nằm ở câu chuyện bóng chuyền nam Long An ít trình làng tay đập chuyên môn tốt từ công tác huấn luyện đào tạo trẻ dù trước đây đội bóng này là nơi đào tạo hàng đầu của bóng chuyền nam khu vực phía Nam. Ông Vũ cũng cho biết, tại vòng hai giải vô địch quốc gia năm nay, đội hình nội binh của nam Long An không thay đổi so với vòng một và sơ bộ gồm Hùng Tín, Thanh Phong, Trung Lương, Tiến Phát, Hữu Bằng, Hoàng Khang, Hoài Hận, Hữu Tài, Hữu Trường, Văn Anh, Quán Ngọc, Minh Tân, Chí Khanh, Ngọc Trí, Minh Lợi, Văn Mạnh, Quang Đoàn, Văn Sang, Phước Cường.

Ngoại binh Koun Mom là chủ công chính của đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia từng giành HCB SEA Games 32 và HCĐ SEA Games 31, dự ASIAD 19, được làng bóng chuyền Campuchia mệnh danh là mũi tên tốc độ cũng như sở hữu chiều cao đáng nể 1m98. Hiện lúc này, ban huấn luyện đội nam Long An có những sự chuẩn bị chuyên môn tốt nhất để hy vọng sự kết hợp giữa Koun Mom cùng Hoài Hận, Hữu Trường, Ngọc Trí nhằm tạo nên các mũi đập bóng hiệu quả nhất.

Tại vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đội nam Long An được nằm ở bảng đấu tại Đắk Nông cùng các đội Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Hà Tĩnh và TPHCM.