Bơi Việt Nam còn khoảng cách trước chuẩn Olympic

> Nguyễn Huy Hoàng chưa giành thêm chuẩn Olympic cự ly 1.500m tự do tại giải thế giới

Chuẩn vẫn rất...xa

Chúng ta đã tham dự giải bơi vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar) với 6 gương mặt. Trong đó, ngoài các nội dung tiếp sức, từng người dự nội dung cá nhân của mình gồm Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do, 800m tự do, 1.500m tự do), Ngô Đình Chuyền (200m tự do), Phạm Thanh Bảo (100m ếch, 200m ếch), Trần Hưng Nguyên (200m ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân), Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp cá nhân), Nguyễn Hoàng Khang (50m bướm). Ở những cự ly trên, không tuyển thủ nào đạt được thêm chuẩn A Olympic để giành vé chính thức ở nội dung của mình qua đó đạt suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thực tế, ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam sớm xác định, giải bơi vô địch thế giới 2024 khó là thời điểm để 6 tuyển thủ có sự vượt ngưỡng cao nhất để đạt chuẩn Olympic. Mục tiêu đưa ra với từng người là cố gắng lấy lại nhịp độ thi đấu, cọ xát tích lũy chuyên môn. Dẫu vậy, tất cả đều mong muốn chỉ số chuyên môn phải tốt với bản thân từng tuyển thủ.

Tại cự ly 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đạt kết quả 3’49”50 ở SEA Games 32 (tháng 5-2023) và đạt 3’49”16 tại ASIAD 19 (tháng 10-2023). Ở giải vô địch thế giới 2024, Huy Hoàng đạt kết quả là 4’02”13. Liên đoàn thể thao dưới nước quốc tế (FINA) có chuẩn A Olympic của cự ly là 3’46”78 còn chuẩn B Olympic là 3’47”91. Trong nội dung sở trường 1.500m tự do, Huy Hoàng đã có 15’11”24 ở SEA Games 32 còn tại ASIAD 19 thì tuyển thủ này bơi đạt kết quả 15’04”06 trong khi ở giải vô địch thế giới vừa qua thì Huy Hoàng có thông số 15’22”86. Chuẩn A Olympic của nội dung là 15’00”99, chuẩn B Olympic là 15’05”49.

Bơi Việt Nam đã có tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở cự ly 800m tự do nam nhờ kết quả thi đấu của Nguyễn Huy Hoàng tại ASIAD 19 (7’51”44) tuy nhiên tại giải bơi vô địch thế giới 2024, Huy Hoàng chỉ đạt kết quả 8’05”17 khi thi đấu vòng loại của nội dung. Chuẩn A Olympic của nội dung này là 7’51”65 còn chuẩn B Olympic là 7’54”01.

Đó là những thông số cụ thể mà Nguyễn Huy Hoàng – kình ngư số 1 của bơi nam Việt Nam – đã có qua các giải quốc tế gần nhất. Bơi là môn chỉ trao suất dựa trên chuẩn quy định chứ không từ kết quả huy chương. Từ đó để thấy, chúng ta muốn đạt chuẩn Olympic hoàn toàn không dễ. Việc chưa giành thêm được suất Olympic từ thi đấu giải vô địch thế giới 2024 không phải kết quả quá thất vọng cho chúng ta bởi trong các quốc gia tại Đông Nam Á vừa qua, chưa đội bơi nào giành thêm suất chính thức. Việt Nam và Singapore vẫn đang là 2 đội tuyển bơi của Đông Nam Á có suất chính thức tới Paris (Pháp).

Thêm giải đấu

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam từng phân tích “từng tuyển thủ đều nỗ lực ra tranh tài giải quốc tế nhưng sự vượt ngưỡng chuyên môn phụ thuộc theo các chu kỳ chuẩn bị”.

Cơ hội nào dành cho các tuyển thủ bơi Việt Nam để tranh thêm suất Olympic Paris (Pháp) 2024? Trả lời câu hỏi này, bộ môn bơi (Cục TDTT) cho biết ngay sau giải bơi vô địch thế giới 2024, các tuyển thủ trọng điểm của bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2024 ở Philippines. Trong cuộc đấu này, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên... có tham dự. Họ sẽ thêm cơ hội thi đấu để đạt chuẩn Olympic trong nội dung của mình.

Tính chất từng giải là khác nhau. Tuyển thủ Việt Nam có thể vượt ngưỡng đạt tốc độ tốt nhất khi sự so kè quyết liệt trước những đối thủ mạnh hơn mình được diễn ra.

Điều này đã có minh chứng cụ thể từ kết quả huy chương và thành tích quan trọng mà Nguyễn Huy Hoàng đạt được khi từng thi đấu ASIAD 18 và ASIAD 19. Tới lúc này, Huy Hoàng là tuyển thủ duy nhất của bơi nam Việt Nam giành suất chính thức liên tiếp để dự 2 kỳ Olympic (Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, Olympic Paris (Pháp) 2024).

Bơi Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch các nhóm tuổi châu Á 2024 ở Philippines từ ngày 24-2 tới 1-3. Chúng ta góp mặt 31 VĐV trong đó ngoài thành phần đội tuyển bơi Việt Nam, một số địa phương đăng ký cử VĐV của đơn vị mình cùng tham dự.

MINH CHIẾN