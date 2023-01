Bơi Việt Nam chia tay Lê Nguyễn Paul, Lê Thị Mỹ Thảo

Như vậy, ở năm 2023 này, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ vắng mặt 2 tuyển thủ Lê Nguyễn Paul và Lê Thị Mỹ Thảo. Theo thông tin từ bộ môn bơi (Tổng cục TDTT), cả Lê Nguyễn Paul và Mỹ Thảo đã bày tỏ nguyện vọng xin thôi không tập trung đội tuyển quốc gia từ năm nay.

Lê Nguyễn Paul là VĐV bơi của thể thao An Giang và trưởng thành từ tập luyện, thi đấu thể thao tại Mỹ. Trong hành trình với đội tuyển bơi Việt Nam, Lê Nguyễn Paul đã có những kết quả đáng nhớ khi lần đầu tham dự SEA Games là năm 2017 tại Malaysia với thành tích 1 HCĐ 50m tự do, 1 HCB 50m ngửa, 1 HCĐ 200m hỗn hợp cá nhân, 1 HCĐ 50m bướm.

Lê Thị Mỹ Thảo trưởng thành từ thể thao Bình Phước. Tới lúc này, kết quả tốt nhất của cô ở một kỳ SEA Games là tấm HCB 200m bướm nữ khi thi đấu năm 2017 ở Malaysia.

Tại kỳ SEA Games 31 vừa qua diễn ra ở Việt Nam, 2 cựu tuyển thủ đều có tên trong đội hình đội bơi Việt Nam. Lê Nguyễn Paul giành tấm 2 HCB cá nhân cự ly 50m ngửa, 100m ngửa cùng 1 HCV tiếp sức 4x100m tự do nam và 1 HCB tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam. Với Mỹ Thảo, cô vẫn đeo đuổi cơ hội giành HCV SEA Games nhưng một chút tiếc nuối ở SEA Games 31 vừa qua, kình ngư này tiếp tục về nhì nhân HCB cự ly 200m bướm sở trường.

Trong tháng 12 năm ngoái, cả 2 đều thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và Lê Nguyễn Paul xuất sắc giành cúp đúp HCV 50m ngửa, 100m ngửa, 1 HCB ếch nam, 2 HCĐ cá nhân 50m bướm, 50m tự do cùng 1 HCĐ hỗn hợp với đội bơi nam An Giang. VĐV Lê Thị Mỹ Thảo cũng có 2 HCV cá nhân ở đường bơi 100m bướm và 200m bướm cùng 2 HCĐ 1500m tự do và 400m tự do.

Sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) xin rời đội tuyển quốc gia, bây giờ tới lượt các gương mặt cựu trào Lê Nguyễn Paul và Lê Thị Mỹ Thảo cũng rút lui nhường chỗ cho lứa VĐV trẻ triển vọng của bơi Việt Nam.