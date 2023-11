Bỏ “vòng chung kết ngược” tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia là nên hay không?

Mỗi năm một thay đổi

Ba mùa giải gần nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia là năm 2021, 2022 và 2023 chứng kiến những thay đổi khác nhau ở điều lệ tổ chức. Năm 2021, giải đấu đã diễn ra và kết thúc không có đội xuống hạng (do ảnh hưởng của Covid-19). Năm 2022, giải được tổ chức nhưng chỉ thi đấu một vòng và lần đầu đưa vào việc tranh tài tứ kết sau vòng bảng rồi chọn đội vào bán kết, tranh vé chung kết (do có diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022). Năm 2023 này, điều lệ giải đấu đã bỏ tổ chức “vòng chung kết ngược” và các đội có kết quả thấp nhất đồng nghĩa nhận suất xuống hạng.

“Vòng chung kết ngược” được hiểu chính là lượt đấu quan trọng dành cho các đội có kết quả thấp nhất sau vòng bảng tìm suất trụ hạng. Các đội thi đấu cùng nhau, sau đó đội thua cuộc ở nhóm này chính thức xuống hạng. Trước đây, thông thường 4 đội nam, 4 đội nữ thi đấu bết bát ở vòng bảng (sau vòng 2 giải vô địch quốc gia) sẽ phải dự “vòng chung kết ngược”.

Một thực tế thấy rõ, giải vẫn diễn ra thể thức là sau vòng bảng của vòng 2 là tới lượt tứ kết. Điều này đồng nghĩa mỗi bảng có 5 đội và chỉ phải “bỏ” 1 đội kết quả kém nhất và 4 đội còn lại...an toàn. Trên lý thuyết, trường hợp trong nhóm đội an toàn về thứ hạng hoàn toàn có thể thi đấu lỏng tay với đội đang cần điểm để trụ hạng. Với điều này, không ai dám bảo đảm không xảy tới. Nếu “vòng chung kết ngược” được tổ chức, các đội sẽ phải dự lượt này để đấu sòng phẳng tranh trụ hạng dựa vào thực lực, thay vì phải tính toán cơ hội chằng chéo cho mình.

Dù thế, đại diện ban tổ chức giải vô địch quốc gia 2023 và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng chia sẻ “khi ban hành điều lệ, các đơn vị tham dự không có ý kiến. Điều lệ của mỗi giải đấu luôn được ban hành sớm từ đầu năm từ đó các đội bóng có đủ thời gian nghiên cứu xem xét...”.

Thua nhiều nhưng vẫn trụ hạng

Đội nam Long An sẽ còn trận đấu cuối cùng gặp đối thủ nam TPHCM vào ngày 11-11 tới đây tại điểm đấu ở Đắk Nông. Trước đó, kết quả sớm an bài khi đội nam TPHCM chính thức rớt hạng do không đủ điểm trụ hạng tại vòng 2 giải năm nay. Trận đấu trên xảy ra với bất kể kết quả nào thì đội nam Long An vẫn trụ hạng.

Trận đấu sẽ chỉ có 2 kết quả là thắng và thua. Nếu đội nam Long An không vượt qua TPHCM ở trận bóng mang ý nghĩa danh dự, thủ tục này thì đây là một trong những lịch sử...cười ra nước mắt của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Lúc đó, chúng ta chứng kiến đội bóng thua các trận tại vòng 2 nhưng vẫn trụ hạng thành công. Vòng 2 tại bảng đấu này có các đội Sanest Khánh Hòa, Thể Công-Tân Cảng, Hà Tĩnh, Long An và TPHCM. Trong các trận đấu trước đó, Long An đã thua trước Sanest Khánh Hòa, Thể Công-Tân Cảng và Hà Tĩnh. Ở vòng 1 thi đấu vào tháng 3-2023, đội nam Long An đấu 4 trận và thua 3, thắng 1. Nếu đội nam Long An thắng trận, điều đó sẽ khẳng định việc trụ hạng của họ trước đội nam TPHCM là xứng đáng.

Dĩ nhiên, không ai muốn kỉ lục này diễn ra bởi khi đã ra thi đấu là tất cả cầu thủ đều quyết tâm đạt thành tích cao nhất vì màu cờ sắc áo, vì danh dự thể thao. Thế nhưng, với lực lượng chỉ có hạn nên các đội như TPHCM hay Long An thua trận liên tiếp ở năm nay là dễ hiểu.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 còn thi đấu tới ngày 12-11. Tính tới lúc này, nội dung nam đã xác định 2 đội bóng rớt hạng là VLXD Bình Dương, TPHCM. Nội dung nữ chưa xác định những suất cuối cùng xuống hạng.