Bộ Công an thành lập Hiệp hội thể thao CAND và ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ nhất

Ban chấp hành Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ thứ nhất ra mắt. Ảnh: MINH MINH

Ngày 15-12 tại Hà Nội, tại trụ sở Bộ Công an, Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ nhất (2023-2028) đã tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm tới tham dự và chỉ đạo Đại hội. Sau các phiên họp, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành với 21 ủy viên cùng 7 ủy viên ban thường vụ. Đây là lần đầu tiên, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam được ra đời. Trong nhiệm kỳ lần thứ nhất này, Đại hội đã tán thành với 100 % biểu quyết của đại biểu tham dự bầu Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch.

Ngoài vị trí Chủ tịch, các ủy viên cũng bầu các Phó Chủ tịch gồm Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Thiếu tướng Lê Vân và ông Trần Đức Phấn. Trong đó, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh (Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an) được đảm trách vai trò Tổng thư ký Hiệp hội.

Theo quy chế, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Hiệp hội có phạm vị hoạt động trên cả nước thao quy định của pháp luật. Đồng thời, Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tới lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Hiệp hội xin gia nhập làm thành viên của Ủy ban Olympic Việt Nam và xin được gia nhập làm thành viên của các tổ chức thể thao Công an, Cảnh sát các nước trong khu vực, châu lục và thế giới (nếu có) và là đại diện chính thức cho các tổ chức về thể thao của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, chương trình hợp tác quốc tế mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam tham gia ký kết.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam – Thượng tướng Lương Tam Quang đã cho biết các phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu đã được các ủy viên ban chấp hành thống nhất đề ra trong nhiệm kỳ hoạt động của Hiệp hội. Trên hết, Hiệp hội sẽ nỗ lực để phát huy và phát triển mạnh mẽ nhất thể thao Công an Nhân dân đóng góp chung vào sự phát triển các hoạt động thể thao của nước nhà.

Chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định “Việc ra đời Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam là nhu cầu cần thiết cũng như phù hợp với xu thế phát triển của thể thao ngành và thể thao Việt Nam...”. Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu Hiệp hội có sự kết hợp với các cơ quan, Bộ ban ngành, các Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao và xây dựng bám sát chủ trương để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thể thao Công an Nhân dân đồng thời có sự ưu tiên phát triển các môn truyền thống thế mạnh, tăng cường giao lưu hợp tác, không ngừng quảng bá hình ảnh thể thao Công an Nhân dân.

Vào ngày 26-12 tới đây tại Việt Nam, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam sẽ có chương trình giao lưu cùng Hiệp hội thể thao công an quốc gia Malaysia và Singapore. Chương trình kéo dài tới ngày 30-12.

Thể thao thành tích cao Công an Nhân dân hiện đang đào tạo, huấn luyện 23 môn thể thao trọng điểm với trên 1.000 VĐV ở các tuyến. Năm 2023, thể thao thành tích cao Công an Nhân dân đã giành được 656 huy chương ở các giải đấu. Đáng chú ý, tại SEA Games 32, thể thao Công an Nhân dân giành được 14 huy chương (có 4 HCV) và tại ASIAD 19 giành được 2 HCV. Thể thao Công an Nhân dân tạm thời đã có 1 suất chính thức dự Olympic năm 2024 (xạ thủ bắn súng Trịnh Thu Vinh).

MINH CHIẾN