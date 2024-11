Bình Dương đăng cai tổ chức Lớp Hướng dẫn viên Bơi an toàn và Phòng chống đuối nước năm 2024

Vào cuối tuần qua tại Công ty CP Tiên Phong Group, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, diễn ra Lễ Khai giảng Lớp Hướng dẫn viên Bơi an toàn và Phòng chống đuối nước năm 2024, Lớp do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam (VASA), Tổ chức Thể thao dưới nước thế giới (WA) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức.