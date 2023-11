Bayern tiếc nuối điều gì trong trận đấu thứ 100 ở Champions League

HLV Thomas Tuchel có tới 4 sự thay đổi so với trận thắng Cologne hồi cuối tuần khi Bayern Munich tiếp Copenhagen ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Ông Tuchel có lý do để tự tin xoay tua đội hình bởi Hùm xám đã chắc chắn có vé dự vòng knock out sớm trước 2 vòng đấu. Tuy nhiên, sự thay đổi của cựu HLV Chelsea vẫn khiến người hâm mộ Bayern Munich ngạc nhiên bởi ông kéo hai tiền vệ Konrad Laimer và Leon Goretzka xuống chơi ở hàng phòng ngự. Tiền vệ trẻ Mathys Tel lần đầu tiên được đá chính ở mùa giải này.

Bayern Munich không chơi tốt với đội hình chắp vá này mà bằng chứng là chỉ có một cơ hội rõ ràng ở hiệp một với pha đánh đầu của Thomas Muller. Hùm xám gặp khó khăn trong việc gây sức ép lên hàng thủ đội khách dù tiền đạo Harry Kane vẫn chơi trọn vẹn 90 phút. Ngược lại, thủ môn Manuel Neuer phải 3 lần trổ tài cứu thua cho Bayern Munich.

Hùm xám có sự mạch lạc trong nửa tiếng đồng hồ cuối cùng nhờ 4 sự thay đổi của ông Tuchel nên chơi tấn công tới tận những phút bù giờ của trận đấu. Tưởng chừng như đã được đền đáp với quả phạt đền ở phút bù giờ thứ hai khi bóng chạm tay Peter Ankersen của đội khách. Nữ trọng tài Stephanie Frappart sau khi coi lại VAR đã quyết định không cho Bayern Munich hưởng phạt đền. Chỉ một ngày sau khi trọng tài cho PSG hưởng quả phạt đền “ma” ở trận gặp Newcastle thì lần này Frappart từ chối quả 11m quá rõ ràng.

Không chỉ gây thất vọng ở tình huống Ankersen để tay chạm bóng, nữ trọng tài Frappart làm cho người coi có cảm giác Frappart là “thảm họa” của trận đấu. Trong suốt trận đấu, Muller bị phạm lỗi 2 lần trong vòng cấm vẫn không được hưởng phạt đền. Thảm họa hơn nữa là tình huống Leroy Sane đá phạt hàng rào ở phút 72 buộc thủ môn đội khách Grabara phải dùng các đầu ngón tay đẩy bóng qua xà nhưng trọng tài Frappart không cho Bayern Munich hưởng phạt góc. Thủ môn dự bị của Bayern Munich là Ulrich lao ra tranh cãi với trọng tài thứ tư nên bị nhận thẻ vàng. Trong khi đó, trang web của Bayern Munich bình luận rằng “Trọng tài như thế này sẽ giết chết trận đấu”.

Trận hòa với Copenhagen vẫn giữ cho Bayern nắm chắc ngôi đầu bảng A bởi hơn đội đứng nhì tới 8 điểm khi chỉ còn có 1 vòng đấu. Tiếc ở chỗ, Bayern Munich phải chấm dứt chuỗi 17 trận toàn thắng ở vòng bảng Champions League đúng vào trận đánh dấu 100 lần chơi ở cúp châu Âu trên sân nhà. Đây cũng là lần đầu tiên sau 26 trận ghi bàn liên tiếp ở Champions League trên sân Allianz mà lần cuối cùng là trận tiếp Sevilla hồi tháng 4-2018. Muller trở thành cầu thủ Đức đang thi đấu có số lần ra sân ở Champions League nhiều nhất với 146 trận. Thủ môn Neuer giữ sạch lưới ở Champions League 55 trên tổng số 133 trận.