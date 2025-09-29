Bảng xếp hạng vòng 5 V-League 2025-2026

Theo sau Ninh Bình là hai đội cùng ngành Công an là CAHN và CA TPHCM có cùng 13 điểm nhưng kém hơn ở hiệu số bàn thắng bại.
Cuối bảng vẫn là Thanh Hóa và HA.GL với cùng 2 điểm, Becamex TPHCM 3 điểm, SLNA 4 điểm...
Dù bị chủ nhà Hải Phòng chia điểm sau trận hòa 2-2, nhưng Ninh Bình vẫn bảo toàn ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 vòng đấu cùng mạch trận bất bại.
