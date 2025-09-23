Bảng xếp hạng vòng 4 V-League 2025-2026

Đội tân binh Ninh Bình tiếp tục gây ấn tượng khi giành trận thắng thứ 4 liên tiếp, lần này là vượt qua đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-0.

Trận thắng đã giúp Ninh Bình thẳng tiến ở ngôi đầu với 12 điểm, hành trình được xem là rất ấn tượng. Theo sau là hai đội CAHN, CA TPHCM cùng 10 điểm, Viettel 8 điểm...

Cuối bảng vẫn là HA.GL với 1 điểm, Thanh Hóa, Hà Nội 2 điểm.

LÊ ANH