Bảng xếp hạng vòng 3 giải hạng Nhất 2025-2026

Vòng 3 là vòng đấu đáng quên với các đại diện của Đồng bằng Sông Cửu Long khi Đại học Văn Hiến, Long An cùng thua đậm 1-4, trong khi Đồng Tháp chỉ giành 1 điểm trên sân nhà trong cuộc tiếp đón CLB TPHCM.

Ngôi đầu bảng tạm thuộc về Đồng Nai sau 2 trận thắng liên tiếp và đạt 7 điểm. Theo sau là Khánh Hòa và Quảng Ninh có cùng 6 điểm.

Vị trí cuối bảng vẫn thuộc về Đại học Văn Hiến với 1 điểm; Phú Thọ, Đồng Tháp và Thanh niên TPHCM có cùng 2 điểm.

