Bảng xếp hạng vòng 2 giải hạng Nhất 2025-2026

CLB TPHCM đã bất ngờ dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 2 khi giành trận thắng 2-1 trước trẻ PVF.

Với 4 điểm có được, bằng với Đồng Nai và Bắc Ninh, nhưng CLB TPHCM tạm xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Cuối bảng tạm thời là nhóm 3 đội cùng 1 điểm là Quy Nhơn, Đại học Văn Hiến và Đồng Tháp.

Tin liên quan Bảng xếp hạng vòng 1 giải hạng Nhất 2025-2026

LÊ ANH