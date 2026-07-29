Bảng xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026

Với trận thắng 4-0 trước đội tuyển Lào, các cầu thủ Malaysia tạm dẫn đầu BXH bảng B sau hai trận đấu với hiệu số bàn thắng bại là 6/1.

Thái Lan được nghỉ lượt hai nhưng vẫn tạm giữ ngôi nhì bảng với 3 điểm nhờ vào trận thắng 5-0 trước Lào hôm ra quân.

Bất ngờ nhất là trận thắng 4-1 của Myanmar trước Philippines ngay trên sân khách để giúp họ thắp lại hy vọng tranh vé vào bán kết.

LÊ ANH