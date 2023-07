Ban huấn luyện đã có phương án khi Trần Thị Thanh Thúy không dự ASIAD 19-2022

Lẽ ra Thanh Thúy đã trở lại Nhật Bản từ tháng 6

Sau khi trao đổi về trường hợp chủ công Trần Thị Thanh Thúy có thể vắng mặt tại ASIAD 19-2022 tới đây hay không, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã cho biết “hiện tại, danh sách đăng ký chính thức dự ASIAD 19-2022 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là chưa có. Con người đăng ký ra sao sẽ do ban huấn luyện quyết định theo kế hoạch chuyên môn”.

Ban huấn luyện sẽ quyết định nhân sự dự giải đấu là chính xác. Tuy nhiên, trường hợp của Thanh Thúy là trường hợp phụ thuộc ở nhiều phía bởi cô đang khoác áo đánh thuê cho đội bóng PFU Bluecats tại Nhật Bản nhưng có sự quản lý của đơn vị VTV Bình Điền Long An. Tay đập này trở về nước vào đầu năm nay và bắt đầu dự giải cúp các câu lạc bộ châu Á 2023 (tháng 4) cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Xuyên suốt thời gian đó, cô đã thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giải trên cùng SEA Games 32 và AVC Challenge Cup 2023.

Theo hợp đồng, Thúy sẽ phải về lại Nhật Bản hội quân với đội bóng PFU Bluecats vào tháng 6. Nghĩa là, ngay sau khi đấu xong giải AVC Challenge Cup 2023 ở Indonesia (bế mạc ngày 25-6), cô đã phải di chuyển luôn từ đó về Nhật Bản. Theo tìm hiểu, nguyện vọng của Thanh Thúy là muốn được tiếp tục thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho tới hết tháng 8 rồi mới trở lại Nhật Bản vì thế Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam làm việc và đạt được sự đồng ý của PFU Bluecats để chủ công của chúng ta thi đấu cho tới thời điểm này.

Điều này đồng nghĩa, Thanh Thúy tiếp tục tập luyện và chuẩn bị chuyên môn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại 4 giải quốc tế tới đây trước khi về Nhật Bản. Thúy sẽ được dự FIVB Challenge Cup 2023 (tháng 7) tại Pháp và VTV Cup 2023 tại Việt Nam (tháng 8) cùng hai lượt của SEA V.League 2023 của bóng chuyền Đông Nam Á (tháng 8).

Tháng 9 cô sẽ phải trở lại Nhật Bản đúng theo hợp đồng và gần như chắc chắn không dự ASIAD 19-2022. Lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa đăng ký danh sách chính thức dự ASIAD 19-2022.

Ban huấn luyện sẽ có phương án

Ngay từ đầu năm chuẩn bị cho kế hoạch tập luyện thi đấu, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được thông báo cụ thể chương trình chuyên môn và kế hoạch thi đấu dành cho chủ công Trần Thị Thanh Thúy. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cũng trao đổi cùng SGGP và cho biết đã nắm được việc Thanh Thúy phải trở lại Nhật Bản và gần như không thể dự ASIAD 19-2022 ngay từ giai đoạn tập đầu tiên của đội tuyển quốc gia. Ở kì ASIAD 19-2022 tới đây, với bóng chuyền trong nhà, chúng ta chỉ đăng ký đội bóng chuyền nữ thi đấu mà không đăng ký đội nam.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường từng chia sẻ rằng, trong một năm thi đấu với lịch dày đặc các giải quốc tế của đội tuyển quốc gia, không hẳn cầu thủ nào cũng sẽ góp mặt đầy đủ hết bởi vẫn có thế vắng mặt ở một số giải. Sau giải AVC Challenge Cup 2023, khi trao đổi cùng SGGP, đại diện Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội nữ VTV Bình Điền Long An) đã cho biết khi Thanh Thúy lên đội tuyển quốc gia thì sự quản lý do Liên đoàn bóng chuyền thực hiện và kế hoạch về thời gian dự giải như thế nào sẽ do Liên đoàn làm việc cụ thể cùng đội PFU Bluecats.

Bài toán đang đặt ra là, chúng ta đặt mục tiêu là cọ xát tích lũy kinh nghiệm đối với bóng chuyền nữ ở ASIAD 19-2022 nhưng đội tuyển không có (gần như chắc chắn) chủ công số 1 trong đội hình ở ASIAD 19-2022 thì tay đập nào sẽ được trám vị trí thay thế Trần Thị Thanh Thúy? Về điều này, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xây dựng nhiều phương án chuyên môn và khi vào giải thì người hâm mộ mới biết được. Thêm điều khó, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có thêm cầu thủ đạt tầm chuyên môn như Thanh Thúy nên đội hình vẫn phải phụ thuộc vào một nhân tố.