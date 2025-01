Arne Slot: “Liverpool chưa phải là đội bóng mạnh nhất châu Âu”

HLV Arne Slot tin rằng vẫn còn quá sớm để gọi Liverpool là đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Cuối tuần qua, sau khi bị Liverpool đánh bại 0-2 ngay trên sân nhà, HLV Thomas Frank của Brentford đã thốt lên rằng đội của ông đã thua đội bóng mạnh nhất châu Âu tại thời điểm này. “Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói những điều như thế. Chúng tôi vẫn phải đối đầu với rất nhiều đội”, Arne Slot nói về nhận xét của đồng nghiệp Frank. “Nhưng luôn tuyệt khi nhận được lời khen từ một HLV đã chứng tỏ được năng lực của mình tại Premier League như Frank”.

Liverpool chuẩn bị cho lượt đấu áp chót vòng bảng Champions League, tiếp đón đội bóng Pháp đang có phong độ cao Lille trên sân nhà vào thứ Ba. Nếu Liverpool toàn thắng cả 6 lượt trận và chỉ cần thêm 1 điểm để chắc suất vào thẳng vòng 1/8 vào tháng 3, thì Lille của HLV Bruno Genesio cũng đang gây bất ngờ với vị trí thứ 8 - vị trí đủ điều kiện vào thẳng cuối cùng. “Khi bước ra sân, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng”, Slot nói. “Bởi vì tôi nghĩ rằng mỗi tuần, ngay cả khi bạn đối đầu với một đội ở cuối bảng, họ vẫn là đội khó đối đầu nhất vì bạn chưa từng đối đầu với họ trước đây. Bạn không thể đánh giá dựa trên bảng xếp hạng và nói rằng đội nào là đội mạnh nhất hiện tại”.

Liverpool hướng đến là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng Champions League phiên bản mới.

Lille đang bất bại trong 21 trận trên mọi đấu trường. HLV Slot cũng chỉ ra rằng việc đội bóng Pháp đánh bại Atletico Madrid 3-1 trên sân khách, và Real Madrid 1-0 trên sân nhà trong 2 trận Champions League gần nhất, chắc chắn không phải nhờ may mắn. “Họ xứng đáng với từng điểm một. Họ hòa với Juventus, đánh bại Atletico, Real và bây giờ họ đối đầu với chúng tôi, và sau đó là CLB cũ của tôi là Feyenoord. Họ có vẻ không gặp may với kết quả bốc thăm mà vẫn có được vị trí hiện tại, chắc chắn đó là lý do khiến tôi rất ấn tượng”.

Nhà cầm quân người Hà Lan xác nhận tiền đạo Diogo Jota và hậu vệ Joe Gomez chưa sẵn sàng cho trận đấu với Lille. Trong khi, Slot cũng không đảm bảo Darwin Nunez, 25 tuổi - người với cú đúp bàn thắng cuối tuần qua đã có 6 bàn thắng cùng 4 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường - sẽ có suất đá chính. Ông nói thêm: “Bước tiếp theo đối với cậu ấy sẽ là lọt vào nhóm 7 hoặc 8 cầu thủ trên thế giới có thể chơi ở mức độ cao nhất sau mỗi 3 ngày”.

Hai đội gặp nhau ở vòng 16 đội Europa League năm 2010, sau thất bại 0-1 tại Lille, chiến thắng 3-0 tại Anfield giúp Liverpool giành quyền đi tiếp. Sau khi tiếp đón Lille, trận đấu tiếp theo của Liverpool tại Champions League sẽ là trên sân khách với PSV Eindhoven vào ngày 29-1.

