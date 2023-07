Andre Onana: “Tôi phải đi một chặng đường dài mới đến được Man.United”

World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8 tại Australia và New Zealand với cuộc chiến ở 8 bảng. Riêng bảng C bao gồm 4 đội: Tây Ban Nha, Nhật Bản, Costa Rica, Zambia. Xin giới thiệu lịch thi đấu cụ thể của bảng C theo giờ Việt Nam.