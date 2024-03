Do tính chất quan trọng của trận đấu, cùng với lượng khán giả được dự báo là rất đông với gần 80.000 người nên LĐBĐ Indonesia, ban tồ chức trận đấu đã thắt chặt công tác an ninh để đảm bảo an toàn. HLV Troussier cũng đã công bố danh sách thi đấu, qua đó Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Dũng có tên ở đội hình xuất phát