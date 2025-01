Amorim hối hận vì… mạt sát chính đội bóng của mình

HLV Ruben Amorim cho thấy ông đang chịu áp lực rất lớn vì chưa thể thay đổi Man.United.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, nhà cầm quân 39 tuổi đã làm rõ tuyên bố gây tranh cãi cuối tuần qua: “Trước hết, tôi muốn giải thích về một tuyên bố của mình. Đôi khi thực sự khó để che giấu sự thất vọng trong khoảnh khắc đó. Nhưng tôi đang nói về bản thân mình hơn là về các cầu thủ. Tôi cũng nói trong cùng một phản hồi rằng tôi đã không giúp đỡ các cầu thủ của mình… Đôi khi tôi không nên nói theo cách đó. Điều tốt là các cầu thủ hiểu những gì tôi nói, vì trước đó 5 phút tôi đã nói những điều tương tự theo một cách khác trong phòng thay đồ”.

Amorim đã thay đổi thói quen thường ngày của mình sau trận thua Brighton ngay tại Old Traffod - thất bại thứ 7 trong 15 trận ông phụ trách - khi nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ thay vì đợi đến ngày hôm sau để họp rút kinh nghiệm. Có thông tin cho rằng cựu HLV của Sporting Lisbon đã tức giận đến mức làm hỏng một chiếc TV. “Tôi vẫn còn trẻ và đôi khi tôi mắc lỗi. Và đó là lý do tại sao tôi thường không nói với các cầu thủ sau trận đấu”, Amorim nói thêm. “Nhưng sau trận đấu đó, tôi cần phải nói và có lẽ đó là một sai lầm, vì sau đó khi đến buổi họp báo tôi thực sự căng thẳng, và nói những điều tôi không nên nói, thế thôi. Tôi là một chàng trai trẻ và đôi khi mắc lỗi”.

Trong khi tinh thần và sự tự tin của cầu thủ Man.United thì đang rất mong manh.

Man.United sẽ tiếp đón Rangers tại Europa League vào thứ Năm, sau khi đã thua 4 trong 5 trận gần nhất tại Old Trafford. Điều đáng nói, chen giữa mạch trận đó Quỷ đỏ đã có những màn trình diễn rất tốt trên sân Liverpool và Arsenal. HLV Amorim thừa nhận rằng phong độ trượt dốc đang khiến cầu thủ chịu áp lực trước khán giả nhà: “Chúng tôi lo lắng hơn khi chơi trên sân nhà so với sân khách. Vì chúng tôi thua 4 trận trong 5 trận gần nhất, nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nếu chúng tôi tiếp tục khó khăn để ghi bàn trong 10 hoặc 15 phút đầu tiên, thì thực sự rất khó để làm dịu đội bóng. Điều đó khá rõ ràng. Vì chúng tôi thực sự lo lắng, đặc biệt là khi chơi trên sân nhà. Mọi người đều thấy khó khăn hơn khi chơi ở Old Trafford. Nếu chúng tôi là đội ghi bàn đầu tiên, tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ cải thiện.”.

Thống kê chỉ ra, Man.United đã để thủng lưới trước trong cả 5 trận gần nhất tại Old Trafford - trước Nottingham Forest, Bournemouth, Newcastle, Southampton và Brighton. Quỷ đỏ cũng đã để thủng lưới bàn đầu tiên trước Arsenal, FC Viktoria Plzen, Man.City, Tottenham và Wolves kể từ đầu tháng 12.

PHI SƠN