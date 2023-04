AFC và VFF làm việc với các CLB Hải Phòng, Viettel và CAHN về công tác cấp phép

Đại diện AFC gồm các ông Pavel Luzanov – Phụ trách Bóng đá Chuyên nghiệp và Chiến lược thi đấu AFC; ông Avi Gupta – Trưởng bộ phận Cấp phép AFC. Đại diện VFF có Phó chủ tịch Trần Anh Tú; ông Phạm Ngọc Viễn – Trưởng Ban Cấp phép VFF; bà Phạm Thị Mỹ Dung – Phó Trưởng Ban Cấp phép VFF…

Trong nhiều năm trở lại đây, CLB Hải Phòng phải thường xuyên xin cấp phép ngoại lệ để tham dự giải VĐQG và AFC do không đáp ứng được một số tiêu chí cấp phép CLB Bóng đá chuyên nghiệp. Tại buổi họp, sau khi nghe các ý kiến của AFC, VFF và Ban cấp phép VFF, đại diện CLB Hải Phòng và Sở VHTT Hải Phòng đã cam kết triển khai việc thực hiện hệ thống đào tạo trẻ, thời gian chậm nhất là 31-12-2023.

Do những thành tích đạt được của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây, mùa giải 2023/2024, Việt Nam sẽ có 3 suất tham dự giải cấp CLB của AFC, trong đó có 1 suất trực tiếp tham dự giải C1 (AFC Champion League), 1 suất thi đấu play off giải C1 và 1 suất thi đấu giải C2 (AFC Cup). Với thành tích thể thao mà Hải Phòng đạt được ở mùa giải VĐQG năm 2022, là đội xếp thứ nhì, Hải Phòng đang là ứng cử viên cho suất tham dự play- off giải C1 AFC, giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Á. Ngoài tiêu chí thể thao, Hải Phòng sẽ được AFC xem xét tiêu chí cấp phép và một số tiêu chí liên quan để quyết định việc tham dự giải cấp CLB của AFC.

Chiều cùng ngày, AFC và VFF cũng đã có buổi làm việc với CLB bóng đá Viettel. Theo ý kiến của AFC, để có thể tham dự sân chơi Bóng đá chuyên nghiệp của cả V-League và AFC, CLB Viettel cần chuyển đổi mô hình, thành lập doanh nghiệp theo các hướng dẫn và quy định của AFC cũng như VFF. Tại buổi họp, CLB Viettel đã báo cáo lộ trình triển khai và các quy trình cần thiết để sớm thành lập doanh nghiệp theo yêu cầu của AFC, đảm bảo đáp ứng tiêu chí cấp phép CLB Bóng đá chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, sáng 14-4, đoàn công tác của AFC sẽ tiếp tục làm việc với CLB Công an Hà Nội (CLB mới lên hạng thi đấu giải VĐQG) để hướng dẫn các thủ tục và yêu cầu nhằm hoàn thiện các tiêu chí cấp phép đối với CLB Bóng đá chuyên nghiệp.