4 ngoại binh đăng ký tranh tài tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền năm 2024

Tay đập Trung Quốc Chen Peiyan trở lại Việt Nam để thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2024. Ảnh: LONGAN

Cầu thủ Trung Quốc Chen Peiyan chính thức trở lại Việt Nam gia nhập đội nữ VTV Bình Điền Long An vào chiều tối ngày 2-5 để cùng câu lạc bộ này dự Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024. Ngay khi có mặt tại Việt Nam, cầu thủ này bước vào chương trình tập luyện làm quen cùng đồng đội trước khi di chuyển tới Đắk Lắk. Theo tiết lộ của đại diện đội bóng, hợp đồng trước mắt với Chen Peiyan được thực hiện tại giải đấu ở Đắk Lắk. Sau giải đấu này, đội bóng sẽ bước vào thời gian chuẩn bị chuyên môn để hướng tới giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia (tháng 11) và khi đó việc tăng cường ngoại binh như thế nào sẽ được tính toán trong thời điểm cụ thể.

Ngoài đội nữ VTV Bình Điền Long An tăng cường ngoại binh, ở Đắk Lắk năm nay, đội Hóa chất Đức Giang lào cai và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước cũng thực hiện điều này. Ngày 3-5, tay đập Thái Lan Kuttika Kaewpin đã gia nhập đội nữ Hóa chất Đức Giang lào cai và bước vào tập luyện tại Hà Nội. Mới đây, cầu thủ này thi đấu cho đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh ở vòng bảng giải hạng A toàn quốc 2024 và cùng đồng đội lọt vào vòng chung kết. Ngoài cầu thủ này, đội bóng do HLV Phạm Văn Long huấn luyện vẫn đang có cầu thủ chuyền hai người Thái Lan là Tichaya Boonlert. Đội bóng này là đội duy nhất của Việt Nam sẽ có 2 ngoại binh thi đấu ở Đắk Lắk kỳ này. Ở sự tăng cường khác, đội nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước thuê phụ công Thái Lan Watchareeya Nuanjam. Như vậy đây là một trong những lần đầu tiên, Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền Long An ghi nhận các đội bóng của Việt Nam tích cực thuê cầu thủ ngoại (4 người) để tạo nên các trận cầu hấp dẫn khi thi đấu.

Vào hôm nay 3-5, cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện buổi cuối tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội sau đó họ được trở lại đội bóng chủ quản để tới Đắk Lắk thi đấu.

Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 sẽ tranh tài từ ngày 11 tới 19-5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Đội U20 Thái Lan đang tập luyện để sẵn sàng thi đấu tại Đắk Lắk tới đây. Ảnh: SMM Hiện tại, đội nữ trẻ U20 Thái Lan đang tích cực tập luyện để sẵn sàng bước vào thi đấu Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024. Theo lịch, ngày 9-5 ,đội bóng này sẽ có mặt tại Đắk Lắk. Ngoài đội U20 Thái Lan, giải còn có các khách mời quốc tế là đội nữ Tứ Xuyên (Trung Quốc) và đội PFU Blue Cats (Nhật Bản).

MINH CHIẾN