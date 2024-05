25 đội dự giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2024

Cầu thủ, đội bóng có nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2024 bắt đầu từ ngày 31-5 tại Quảng Trị. Năm nay, điều lệ giải đấu lần đầu tiên được Liên đoàn bóng chuyền gắn quy định về việc đội bóng, cầu thủ được đăng ký dự giải phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Quy định ghi cụ thể: “VĐV được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo lệnh triệu tập của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT; hoặc câu lạc bộ không cho VĐV lên tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho VĐV, câu lạc bộ thi đấu tại các vòng đấu, giải chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam”.

Điều này được quy định tương tự trong Điều lệ tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 và giải hạng A toàn quốc 2024 trước đó.

Hiện tại, ý kiến của giới chuyên môn đối với quy định trên còn nhiều trái chiều. Không ít đội bóng đang kỳ vọng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải xây dựng Quy chế tổ chức, thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp Việt Nam riêng, từ đó là cơ sở nội dung cho từng giải đấu làm khung tổ chức thay vì đưa quy định thời vụ trong giải chuyên môn cụ thể. Dẫu vậy, cũng có ý kiến đồng tình ở quy định trên khi cho rằng ưu tiên quy định là sự ràng buộc đảm bảo nhất về trách nhiệm của đội bóng, cầu thủ khi có nhân sự được tập trung làm nghĩa vụ quốc gia.

Thực tế, người làm chuyên môn bóng chuyền trẻ cũng kỳ vọng nhà tổ chức cần kêu gọi nguồn lực tài trợ tốt để tổ chức giải trẻ có chất lượng cũng như phải có giải thưởng tương xứng dành cho cầu thủ, đội bóng đạt thứ hạng. Không ít mùa giải trước đây, sau khi khép lại, đội bóng có thứ hạng chỉ được nhận danh vị thứ hạng mà không có thưởng. Năm ngoái, đội vô địch nhận 20 triệu đồng tiền thưởng để động viên kết quả của cầu thủ. Năm nay, điều lệ giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia ghi rõ: “Cục TDTT trao huy chương cho các đội đạt thứ hạng nhất, nhì, ba; Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao cờ và tiền thưởng (nếu có) cho các đội đạt thứ hạng nhất, nhì, ba”.

Quy định chặt về chuyển nhượng

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia là nơi các đơn vị đào tạo chuyên môn trình làng cầu thủ triển vọng cho bóng chuyền nước nhà. Do thế, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam yêu cầu chi tiết ở điều lệ giải năm nay về đối tượng tham dự là tất cả các đội của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước đồng thời không thực hiện chuyển nhượng VĐV. Điều đó để thấy rõ, đội bóng, đơn vị nào dự giải là phải sử dụng hoàn toàn con người của mình đào tạo, huấn luyện chứ không được thuê, mượn tăng cường VĐV từ nơi khác bổ sung.

Hiện tại, 2 đội bóng chuyền nam, nữ trẻ Việt Nam đang tập trung nhưng khi giải diễn ra, tuyển thủ sẽ được trở về đơn vị chủ quản thi đấu. Từ đó, giới chuyên môn dự báo các cuộc đấu sẽ có tính hấp dẫn đáng kể. Ở Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024, một số gương mặt tuyển thủ nữ trẻ U20 Việt Nam đã được xuất hiện như Phạm Quỳnh Hương, Ngô Bích Huệ (Binh chủng Thông tin), Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Nguyễn Minh Thu (Ngân hàng Công thương), Ngọ Thu Hoài (Kinh Bắc Bắc Ninh), Đặng Thị Hồng (Thái Nguyên)... nên họ chắc chắn là người được chú ý tại giải vô địch trẻ quốc gia lần này. Phía nam, các tuyển thủ trẻ U20 Việt Nam như Hữu Đạt, Nhất Minh (Biên Phòng), Xuân Hợp, Ngọc Hiếu, Đình Quý (Khánh Hòa), Hữu Trình, Xuân Sinh, Ngọc Đạt, Đức Hải, Công Nguyên (Thể Công)... cũng sẽ góp mặt.

Năm ngoái, đội nam Thể Công và đội nữ Long An đã vô địch giải. Năm nay, 2 đội bóng này vẫn là ứng viên sáng giá được dự báo đủ khả năng lọt vào trận đấu cuối nhằm bảo vệ vị trí số 1 đang giữ.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2024 có các đội tham dự gồm Long An, Hà Nội, Ninh Bình, Bến Tre, Biên Phòng, Khánh Hòa, Thể Công, Công an Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, TPHCM, Trà Vinh, Công an TPHCM (nam); nội dung nữ có Long An, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang lào cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ngân hàng Công thương, Đắk Lắk. Giải năm nay tổ chức tại Quảng Trị.