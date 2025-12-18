Đa phương tiện

Yan Diomande - Sao trẻ 18 tuổi đang vụt sáng với 8 bàn, sau 13 trận ở đấu trường Bundesliga

Ghi được 8 bàn thắng trong 13 trận đấu đầu tiên tại Bundesliga, Diomande đang trở thành một trong những ngôi sao đang lên của Bundesliga. Với tốc độ và kỹ năng rê bóng điêu luyện, cầu thủ 18 tuổi người Bờ Biển Ngà dễ dàng vượt qua các đối thủ. Với thành tích gần đây, Yan Diomande trở thành cầu thủ Leipzig đầu tiên lập hattrick tại Bundesliga kể từ ngày 24-5-2020.

NHI HUỲNH (tổng hợp)

