PSG vs Flamengo 1-1 (pen 2-1): Kvaratskhelia, Jorginho lập công nhưng Matvey Safonov là người hùng giúp PSG vô địch Intercontinental Cup

PSG vô địch Champions League đối đầu đại diện châu Mỹ là Flamengo ở trận tranh Cúp Liên lục địa. Sau 120 phút thi đấu, 2 đội bất phân thắng bại tỷ số 1-1. Chung cuộc PSG giành chiến thắng 2-1 ở loạt luân lưu đăng quang Intercontinental Cup 2025.

⚽ Bàn thắng:

PSG: Kvaratskhelia 38'

Flamengo: Jorginho 62' (pen)

⚽Luân lưu: PSG thắng Flamengo tỷ số 2-1

MINH BẢO (tổng hợp)