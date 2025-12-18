Đa phương tiện

Video

PSG vs Flamengo 1-1 (pen 2-1): Kvaratskhelia, Jorginho lập công nhưng Matvey Safonov là người hùng giúp PSG vô địch Intercontinental Cup

PSG vô địch Champions League đối đầu đại diện châu Mỹ là Flamengo ở trận tranh Cúp Liên lục địa. Sau 120 phút thi đấu, 2 đội bất phân thắng bại tỷ số 1-1. Chung cuộc PSG giành chiến thắng 2-1 ở loạt luân lưu đăng quang Intercontinental Cup 2025.

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (content.fc). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

Bàn thắng:

PSG: Kvaratskhelia 38'

Flamengo: Jorginho 62' (pen)

Luân lưu: PSG thắng Flamengo tỷ số 2-1

MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

Flamengo Jorginho Pen Trình duyệt Server Luân lưu Lưu trữ Hiển thị PSG Intercontinental Cup Intercontinental Cup 2025 pen penalty chấm penalty Kvaratskhelia lập công nhưng Matvey Safonov Safonov thủ thành thủ môn người nhện người hùng giúp vô địch đăng quang Zaire-Emery Marquinhos Pacho Mendes Neves Vitinha Ruiz Lee Kang In Doue Rossi Varela Ortiz Pereira Alex Sandro Pulgar Carrascal Arrascaeta Plata Bruno Henrique

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn