World Cup nữ 2023: Tuyển Anh thắng vất vả Haiti

Tân binh Haiti khiến mọi người phải ngạc nhiên ngay trong trận đầu tiên đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu Anh Quốc. Bàn thắng duy nhất lại là do bóng chạm tay một cầu thủ non kinh nghiệm của Haiti.

Haiti không để cho Anh tạo ra thế trận một chiều với lối chơi phòng ngự phản công khá chặt chẽ. Từ chỗ thủng 11 bàn trong 4 trận gần đây, Haiti phòng ngự khu vực rất hiệu quả. Và Haiti mới là đội có cơ hội ghi bàn trước ở phút thứ 4 và 10 nhưng Dumornay và Borgella không tận dụng được.

Anh dù khá bất ngờ trước lối chơi của Haiti nhưng vẫn là phía áp đảo trong việc kiểm soát bóng (61%) và có tỷ số dứt điểm trúng đích là 8-2. Các học trò của bà Sarina Wiegman thực hiện tấn công bóng dài dọc hai biên với sự linh hoạt của hai tiền đạo Kelly và Russo.

Sự kiên trì của tuyển Anh đã khiến tân binh tới từ Bắc Mỹ mắc sai lầm. Tiền vệ Louis trong tình huống lùi về tham gia phòng ngự chống bóng bổng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm nên Anh được hưởng quả phạt đền ở phút 26. Thủ môn Kerly Thues đẩy được cú sút của Stanway nhưng trọng tài Caldera cho thực hiện lại quả phạt đền do thủ môn Haiti di chuyển sớm. Ở lần sút thứ hai, Stanway dễ dàng đánh lừa đối phương để mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, Haiti còn gặp thêm khó khăn là Limage phải rời sân vì chấn thương.

HLV Nicolas Delépine bất ngờ điều chỉnh lối chơi của Haiti kể từ phút 40. Ông yêu cầu tiền đạo chủ lực Dumornay đá thấp hơn để cầm bóng, phối hợp với đồng đội và sẵn sàng đột phá.

Cũng như ở hiệp 1, Haiti sớm có cơ hội ghi bàn ở hiệp 2 khi Dumornay có cú dứt điểm sát vạch 16m50 ở phút 48 làm thủ môn Earps của Anh phải rất vất vả mới cản phá được. Rõ ràng ông Delépine nhận ra trung vệ đội trưởng Bright của Anh khá chậm so với tốc độ và sức mạnh của Dumornay cũng như Borgella. Bright là tân đội trưởng Anh sau khi Williamson không thể góp mặt vì chấn thương nhưng hậu vệ Chelsea không chơi trận đấu chính thức nào từ tháng Ba tới nay do chấn thương đầu gối. Đội trưởng 29 tuổi mắc lỗi phát bóng ở phút 55 khi đưa bóng tới chân của Mondesir nhưng may mắn là tiền đạo cánh này dứt điểm không chính xác.

Tuyển Anh bắt đầu kiểm soát lại được thế trận ở phút 60, tranh chấp bóng ngay từ phần sân đối phương. Những điều chỉnh nhân sự của bà Wiegman như James thay Hemp hay Daly thay Russo nhằm tăng cường sức mạnh hàng tấn công. Tuy nhiên, những đường căng ngang từ hai biên vào sâu trong vòng cấm địa của Haiti hay những pha dứt điểm từ xa đều không qua được đôi tay của thủ môn Theus.

Ngược lại, bà HLV 53 tuổi phải đứng bật dậy ở phút 81 vì lưới của thủ môn Earps suýt rung lên. Tiền đạo Eloissaint chỉ 3 phút sau khi vào sân thay người đã thoát qua khỏi Bright để đối diện thủ môn Anh nhưng rất tiếc cú sửa bóng sệt lại bị Earps giàu kinh nghiệm xoạc chân phá được.

Thắng sít sao đối thủ Bắc Mỹ Haiti chỉ có thừa sức vóc mà thiếu kinh nghiệm, tuyển Anh làm lu mờ hình ảnh ứng viên vô địch của mình.