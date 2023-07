World Cup nữ 2023: Bảng A: Lịch sử đã được các cô gái Philippines thực hiện

Với bàn thắng đầu tiên trong lần đầu tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới, đội tuyển bị đánh giá thấp từ Đông Nam Á, Philippines đã tạo nên cú sốc lớn nhất giải khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước chủ nhà New Zealand. Kết quả chấn động này khiến diễn biến tại bảng A gây cấn hơn bao giờ hết.

Chủ nhà New Zealand ra sân với sự tự tin lên cao sau chiến thắng ngày khai mạc 1-0 trước cựu vô địch thế giới Na Uy, cũng là chiến thắng đầu tiên của họ trong lịch sử 6 kỳ tham dự World Cup. Lần đầu tiên, các cô gái New Zealand bước vào một trận đấu World Cup với tư cách “chiếu trên”, được đánh giá gần như chắc chắn có một chiến thắng khác để trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 16 đội.

New Zealand đã lấn lướt hoàn toàn trong 20 phút đầu tiên, họ chơi với sự tự tin và tạo nên kỳ vọng rằng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng. Các cô gái chủ nhà cầm bóng đến 80%, hoàn thành 74 đường chuyền, có 5 cú sút sớm trúng khung thành. Hướng ngược lại, thủ môn Victoria Esson của New Zealand không có gì để làm cho đến phút thứ 20 khi cô ấy phải lao lên để cản phá một quả phạt trực tiếp, và dù không chịu nhiều áp lực thì đột nhiên hàng thủ New Zealand trở nên hoảng loạn.

Thậm chí nó trở nên hỗn loạn trước các các quả tạt của đối thủ, và ở phút 24, Sarina Bolden đã ghi bàn thắng lịch sử cho Philippines từ pha dứt điểm đầu tiên vào khung thành: Từ tình huống bóng được vào tạt từ cánh phải của Sara Eggesvik, Bolden đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Victoria Esson không thể cứu thua, làm câm lặng một sân vận động chật kín 33.000 người hâm mộ chủ nhà.

Trong phần còn lại của hiệp một, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi New Zealand cố gắng tập hợp lại và chơi tập trung hơn. Nhưng họ đã có một số cơ hội bị lãng phí trước giờ nghỉ giải lao. Bước vào hiệp 2, chủ nhà gia tăng áp lực và dồn ép Philippines hơn, nhưng lúc này vận may liên tục ngoảnh mặt với họ. Hannah Wilkinson sớm đánh đầu vọt xà đáng tiếc từ cự ly gần, và ở phút 64, Jacqui Hand tung cú sút sệt chéo góc rất hiểm nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Phút 68, cầu trường muốn vỡ tung khi Jacqui Hand đánh đầu đưa bóng vào lưới sau đường chuyền tốt của Wilkinson. Nhưng nỗi thất vọng sớm đến khi trọng tài cho rằng Wilkinson đã việt vị trước đó, một quyết định cực kỳ khắt khe khi Wilkinson chỉ việt vị một phần… chỏm vai của mình, nhưng thế là đủ khiến nỗi lo kéo đến nhiều thêm với chủ nhà. Trong phút bù giờ, Olivia Chance có pha lẻn xuống dứt điểm từ cự ly gần về góc xa nhưng thủ môn Olivia Davies McDaniel đã cản phá xuất thần, đảm bảo cho các cô gái Philippines có một chiến thắng lịch sử!

New Zealand và Philippines chia nhau 2 vị trí phía sau ngôi đầu của Thụy Sĩ - đội sẽ ra sân sau đó gặp Na Uy để hoàn tất lượt trận thứ 2 - vì kém về hiệu số. Ở lượt trận cuối vào Chủ nhật, New Zealand đấu với Thụy Sĩ ở Dunedin, còn Philippines đấu với Na Uy ở Auckland.