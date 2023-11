Vòng chung kết giải vô địch quốc gia: Đội nữ Geleximco Thái Bình trở thành cựu vương

Như vậy, đội nữ Geleximco Thái Bình đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 do thua VTV Bình Điền Long An tại tứ kết.

I'm Ngày 17-11, các trận tứ kết tiếp theo của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 được tiếp tục diễn ra và tâm điểm của ngày tranh tài là trận đấu giữa Geleximco Thái Bình với VTV Bình Điền Long An. Năm ngoái, đội nữ Geleximco Thái Bình đã là nhà vô địch nội dung nữ giải vô địch quốc gia 2022 nên họ vẫn được đánh giá cao tại giải năm nay.

Trận tứ kết khởi đi với sự cân bằng về các tình huống đập bóng tấn công ghi điểm của hai bên. HLV Trần Văn Giáp của Geleximco Thái Bình đặt trọn niềm tin tấn công ghi điểm ở các mũi đánh Nguyễn Thị Uyên và Lana Scuka trong khi VTV Bình Điền Long An có đội hình nhỉnh hơn với chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Khánh Đang cùng mũi chủ công Phan Khánh Vy, đối chuyền Nguyễn Thị Trà My cùng ngoại binh Odina Aliyeva. Kết thúc ván đầu, VTV Bình Điền Long An thắng 25/21. Ván thứ 2, hai đội vẫn có sự giằng co quyết liệt từ các điểm đánh đầu tiên nhưng từ điểm bóng thứ 10 trở đi, cầu thủ của HLV Lê Thái Bình (VTV Bình Điền Long An) vượt lên để là đội dẫn điểm và kết thúc ván này thắng 25/19. Ván thứ 3, đội Geleximco Thái Bình quyết giành chiến thắng để níu kéo cơ hội đi tiếp thế nhưng các tay đập của họ thi đấu không thật sự hiệu quả và tiếp tục để thua 20/25. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-0 và giành vé vào bán kết. Thua trận, đội nữ Geleximco Thái Bình chính thức là cựu vương.

Lọt vào bán kết, đội VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu với nữ Ninh Bình để tranh tấm vé vào chung kết. Chắc chắn cuộc đấu này sẽ rất thú vị bởi ở giải vô địch quốc gia 2022, VTV Bình Điền Long An từng thắng Ninh Bình tại trận tranh hạng 3.

Về nội dung nam, tại cuộc đấu ở Nha Trang, đội nam Thể Công-Tân Cảng dễ dàng vượt qua đội nam Hà Nội với kết quả 3-0 (25/20, 25/23, 25/21). Như vậy, đội nam Thể Công-Tân Cảng sẽ thi đấu với Biên Phòng ở trận bán kết để tranh tấm vé vào chung kết giải năm nay.