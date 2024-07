Vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Top đầu lại ghi điểm?

Ngân Thị Vạn Sự cùng Hà Nội I có vòng 9 khá nhẹ nhàng khi gặp các đàn em Hà Nội II

Đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Than KSVN và PP Hà Nam. Các cô gái Than KSVN vốn có lực lượng đồng đều và kinh nghiệm trận mạc tốt hơn so với PP Hà Nam. Trận hòa Hà Nội I mới đây càng giúp các cô gái Than KSVN lên tinh thần trong cuộc đua top đầu. Nhưng điều mà họ cần khắc phục là khả năng dứt điểm. Chính việc thiếu những “chân tiền” đã làm cho họ gặp nhiều hạn chế trong việc tìm bàn thắng từ đầu giải.

PP Hà Nam dù là đối thủ khó chịu, nhưng đang trong giai đoạn bổ sung lực lượng nên có thể sẽ tiếp tục gây khó khăn cho đối phương, nhưng 3 điểm chung cuộc xem ra khó thoát khỏi tay Nguyễn Thị Vạn cùng các đồng đội.

Trong khi đó TPHCM I sẽ có trận đấu thong dong trước các đàn em TPHCM II để hướng đến mục tiêu gia cố ngôi đầu bảng. Hiện tại, cô trò HLV Kim Chi đang tạo khoảng cách lên đến 5 điểm với các đội theo sau nên càng giúp họ thoải mái hơn về mặt tâm lý.

Còn với hai đội Hà Nội I và Thái Nguyên T&T cũng sẽ cố gắng tận dụng việc gặp các đội yếu hơn để vừa giành thêm 3 điểm cũng như tích lũy hiệu số bàn thắng tốt. Hà Nội I sẽ gặp các đàn em Hà Nội II, trong khi Thái Nguyên T&T sẽ gặp Sơn La. Trên bảng xếp hạng hiện nay, Hà Nội I và Thái Nguyên T&T đang bằng 17 điểm càng làm cho cuộc tranh đua giữa hai đội này thêm quyết liệt.

CAO TƯỜNG