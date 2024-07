Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Than KSVN tiếp tục là “khắc tinh” của Hà Nội I

Hai trận đấu muộn của vòng 8 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 diễn ra vào tối 3-7. Kết quả đáng chú ý là Than KSVN đã cầm hòa trước Hà Nội I để làm cho Hải Yến và các đồng đội mất ngôi nhì bảng.

Hậu vệ Than KSVN nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Thanh Nhã

Than KSVN vốn là ‘khắc tinh” của các cô gái Hà Nội I, như việc họ qua mặt đối thủ này để giành ngôi Á quân mùa bóng trước. Ở trận lượt đi, Hà Nội I đã phải chật vật giành 3 điểm trước Than KSVN, và sang cuộc so tài này, mọi thứ đã không thuận lợi với đội bóng đến từ thủ đô.

Việc bám đuổi bền bỉ của Thái Nguyên T&T đã tạo áp lực rất lớn cho Hà Nội I ở vị trí nhì bảng. Điều đó đã làm cho họ nhập cuộc nhiều quyết tâm trước Than KSVN vào tối 3-7. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô gặp nhiều khó khăn trước đối thủ của mình.

Với sức trẻ cùng sự đồng đều của đội hình, đội bóng vùng mỏ tỏ ra linh hoạt hơn trong những pha phối hợp bóng ngắn. Than KSVN kiểm soát tốt thế trận và đẩy Hà Nội I vào thế phải chơi phòng ngự phản công. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 1 thuộc về Than KSVN. Thu Xuân có đường chọc khe rất hay cho Thùy Dung, hậu vệ này căng ngang để Thu Thìn dứt điểm nhưng bóng không vượt qua được tầm tay của Kiều Oanh.

Các pha tấn công tốc độ và đa dạng của Than KSVN đã gây nhiều khó khăn cho Hà Nội I cũng như buộc đối thủ này ít đẩy đội hình quá cao uy hiếp vòng 16m50 của Than KSVN.

Tuyết Dung cùng các đồng đội giành trọn 3 điểm qua trận thắng 4-0 trước Hà Nội II

Sang hiệp 2, lối chơi của Hà Nội I bị ảnh hưởng từ chấn thương của Thái Thị Thảo và tiếp tục chịu sức ép từ Than KSVN. Tiếc cho Than KSVN là họ như thiếu “chân tiền” trên hàng công, dù cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng ít có tình huống tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của đối phương và chấp nhận ra về với 1 điểm.

Ở trận đấu cuối cùng tại vòng 8, Phong Phú Hà Nam không mấy khó khăn để đánh bại Hà Nội II. Trong hiệp 1, Lưu Hoàng Vân và Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi 2 bàn thắng rất đẹp mắt chỉ trong 3 phút để giúp Phong Phú Hà Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn. Sang hiệp 2, một pha lập công nữa của Tuyết Dung cùng cú nã đại bác của Thanh Hiếu đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Sau vòng 8, TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu với 22 điểm. Theo sau là Thái Nguyên T&T và Hà Nội I có cùng 17 điểm nhưng Thái Nguyên T&T xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Than KSVN áp sát theo sau với 15 điểm…

Tin liên quan Vòng 8 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Đội nữ TPHCM I kéo dài mạch bất bại

CAO TƯỜNG