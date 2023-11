Vòng 2 giải vô địch quốc gia: Đội nữ Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa còn thấp thỏm suất trụ hạng

Ngày thi đấu áp chót của vòng 2 giải đấu, đội nữ Ngân hàng Công thương và Thanh Hóa chưa cụ thể về suất trụ hạng của mình do cả 2 đã thua trận.

Ngày 11-11 là ngày thi đấu áp chót của vòng 2 giải đấu, nhiều lượt trận được tổ chức tại các bảng ở Đắk Nông và Đà Nẵng. Lúc này, sự chú ý tập trung nhiều ở nhóm các đội phía dưới để người hâm mộ ngóng chờ đội bóng nào sẽ bị rớt hạng.

Hai trận đấu sớm trong ngày về nữ là VTV Bình Điền Long An gặp Thanh Hóa (tại Đắk Nông) và Ngân hàng Công thương gặp Geleximco Thái Bình (tại Đà Nẵng) chưa có được đáp án về việc trụ hạng của Thanh Hóa hay Ngân hàng Công thương.

Chỉ có chiến thắng mới giúp đội nữ Thanh Hóa toàn tâm trong việc đảm bảo suất trụ hạng. Vì lẽ đó, HLV Trần Đăng Thành đưa ra sân cầu thủ tốt nhất và ông cùng ban huấn luyện tin tưởng vào 2 mũi đánh chủ lực ghi điểm là chủ công ngoại binh Sana Anarkulova và Hoàng Thị Thảo. Họ đã chơi rất nỗ lực trong trận đấu. Tuy thế, đối thủ của nữ Thanh Hóa là nữ VTV Bình Điền Long An không dễ đối phó bởi HLV Lê Thái Bình bố trí hàng chắn kín kẽ và sự phối hợp từ chuyền hai Võ Thị Kim Thoa với Khánh Vy, Trà My, Kim Thanh và Odina Aliyeva là sắc nét. Trận này, cầu thủ VTV Bình Điền Long An chơi với tinh thần khá thoải mái nên triển khai bóng tấn công, đập để ghi điểm là nhẹ nhàng. Phía bên kia, trước áp lực phải có điểm nên cầu thủ nữ Thanh Hóa khá căng cứng tâm lý. Điều này là một trong những tác động làm toàn đội nữ Thanh Hóa không tấn công tốt như kỳ vọng.

Khép lại trận đấu, nữ VTV Bình Điền Long An thắng đối thủ 3-0 (25/16, 25/17, 25/11). Thua trận này, đội nữ Thanh Hóa vẫn đang xếp chót bảng đấu tại Đắk Nông và còn trận cuối gặp nữ Quảng Ninh vào ngày 12-11. Nếu thắng, đội nữ Thanh Hóa sẽ triển vọng trụ hạng.

Ở cuộc đấu tại Đà Nẵng trong trận đấu sớm cùng thời điểm, nữ Ngân hàng Công thương rất mong có điểm trước Geleximco Thái Bình để nhanh chóng trụ hạng. Dẫu thế, thầy trò HLV Lê Văn Dũng không toại nguyện và thất thủ trước các cầu thủ tới từ quê lúa. Có trong tay chuyền hai kì cựu Hà Thị Hoa, phụ công Đinh Thị Trà Giang, chủ công ngoại binh Bogdana Anisova nhưng đội Ngân hàng Công thương lại thua chung cuộc dù là đội dẫn điểm ở ván đầu tiên. Kết thúc trận, Ngân hàng Công thương thua 1-3 (25/16, 21/25, 23/25, 17/25). Hiện tại đội Ngân hàng Công thương đang cạnh tranh suất trụ hạng với nữ Sacombank TPHCM.