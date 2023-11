Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia: VTV Bình Điền Long An thắng trận đầu tiên

Ngày 6-11, vòng 2 của giải vô địch quốc gia chỉ thi đấu vào khung giờ tối với mỗi bảng tại Đắk Nông và Đà Nẵng diễn ra 1 trận.

Tại Đắk Nông, đội nữ VTV Bình Điền Long An mới xuất trận đầu tiên của mình để gặp đối thủ Kinh Bắc Bắc Ninh. Trước khi khai cuộc, thầy trò HLV Lê Thái Bình (VTV Bình Điền Long An) được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ và thực tế điều ấy được khẳng định bằng diễn biến một chiều trên sân đấu hôm nay. HLV Lê Thái Bình đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất và bóng được điều phối từ chuyền hai Võ Thị Kim Thoa tới những mũi đánh như Khánh Vy, Trà My hay Kim Thanh, ngoại binh Odina Aliyeva (Azerbaijan). Trên sân, Odina Aliyeva không phải mũi đánh quá nổi bật tuy nhiên tay đập này có khả năng bắt bóng bước một tốt và với thể hình có chiều cao nên ngoại binh của VTV Bình Điền Long An chắn bóng thành công mỗi khi cầu thủ Kinh Bắc Bắc Ninh tấn công.

Dễ nhận thấy, HLV Lê Thái Bình vẫn tập trung khả năng tấn công vào vị trí của Khánh Vy và Trà My do đó cầu thủ chuyền hai Kim Thoa thực hiện đúng ý đồ này để tay đập trẻ Trà My ghi điểm tuyệt đối cho đội nhà.

Bên kia mành lưới, HLV Phạm Văn Long tiếp tục không đưa ra sân ngoại binh Caroline Livingston mà chỉ sử dụng hoàn toàn nội binh. Mũi đánh tấn công chủ lực của Kinh Bắc Bắc Ninh là Đặng Thị Hồng có khả năng vào đà để đập bóng tốt nhưng một mình cô lại chưa đủ sức xuyên phá hàng chắn VTV Bình Điền Long An. Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng 3-0 (25/15, 25/12, 25/16). Chiến thắng giúp đội bóng này tạm thời vượt Quảng Ninh để đứng thứ hai của bảng ngay sau Hóa chất Đức Giang tia sáng.

Cùng thời gian thi đấu, tại bảng ở Đà Nẵng, đội nữ Geleximco Thái Bình đã gặp TPHCM. HLV Trần Văn Giáp tiếp tục tin tưởng 2 mũi đánh tốt nhất của mình để đưa ra sân là Nguyễn Thị Uyên, Lana Scuka và họ đã chiến thắng tuyệt đối ở nhiều pha tấn công trước hàng chắn TPHCM. Trận đấu kết thúc với kết quả 3-0 (25/18, 25/18, 25/20) nghiêng về Geleximco Thái Bình.

Bắt đầu từ ngày 6-11, tại mỗi bảng đấu sẽ chỉ tổ chức một trận/ngày vào khung giờ tối do ban tổ chức giải đấu muốn khán giả được thời gian tốt nhất vào theo dõi các trận tranh tài ở những ngày thường không phải cuối tuần.