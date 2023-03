Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023: Biên Phòng và Hóa chất Đức Giang toàn thắng

Lượt trận cuối của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 ở bảng B tại Gia Lâm (Hà Nội) thi đấu từ trưa 19-3 chứng kiến các trận thi đấu còn lại của giải. Trong ngày tranh tài này, chủ nhà nữ Hóa chất Đức Giang gặp Thanh Hóa và không có bất ngờ xảy ra khi đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền giành chiến thắng.

Với chiến thắng trước nữ Thanh Hóa, đội Hóa chất Đức Giang trở thành đội nữ duy nhất của bảng đấu này toàn thắng sau 4 lượt đã thi đấu để xếp nhất bảng tuyệt đối. Trước đó, ở bảng A, đội có kết quả này là đội nữ Ninh Bình.

Trở lại với diễn biến trên sân, cầu thủ của HLV trưởng Thái Quang Lai (Thanh Hóa) đã nỗ lực phòng thủ trước các tay đập được cổ vũ đông đảo của chủ nhà Hóa chất Đức Giang như Tú Linh, Lý Thị Luyến, Bích Thủy nhưng lại không thể khắc chế đối phương. Chung cuộc, nữ Hóa chất Đức Giang thắng 3-0 (25/13, 25/13, 25/22).

Ở trận còn lại, nữ VTV Bình Điền Long An gặp TPHCM vào giờ cuối trong ngày tuy nhiên kết quả của trận đấu không còn ý nghĩa trong việc tranh suất đi cúp Hùng Vương 2023 mà chỉ có ý nghĩa về điểm số để chuẩn bị cho vòng 2 vào tháng 12 năm nay.

Ngày cuối 19-3 chỉ còn trận duy nhất của nam là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình với Biên Phòng. Khán giả của nhà thi đấu chờ đợi đây sẽ là cuộc so tài giằng co nhưng thực tế, diễn biến trên sân đã không như kỳ vọng bởi thế trận chỉ là một chiều nghiêng về cầu thủ áo lính. HLV Bùi Trung Thảo cùng cầu thủ Ninh Bình rất quyết tâm có chiến thắng để tính toán tốt hơn trong vòng 2 của giải thế nhưng tinh thần trên sân của cầu thủ tới từ cố đô Hoa Lư lại không thật hứng khởi do đó liên tục phải bám đuổi tỉ số trước Biên Phòng. Khép lại trận đấu, Ninh Bình thua Biên Phòng 1-3 (14/25, 25/22, 16/25, 19/25). Với chiến thắng này, Biên Phòng là đội duy nhất của bảng B giành chiến thắng cả 4 trận và không thua trận nào.

Ở bảng này, nữ Hóa chất Đức Giang, Bộ tư lệnh Thông tin và nam Biên Phòng, Thể Công giành suất dự cúp Hùng Vương 2023.