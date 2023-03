Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia: Thể Công giành vé dự cúp Hùng Vương còn VTV Bình Điền Long An lỡ hẹn

Tại ngày thi đấu 18-3 tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 ở bảng B tại Gia Lâm (Hà Nội), niềm vui đã không tới với các đội bóng tới từ Long An (nam Long An, nữ VTV Bình Điền Long An).

Ở cuộc đối đầu với đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang, các tay đập của HLV trưởng Lê Thái Bình (VTV Bình Điền Long An) rất nỗ lực để tìm một cơ hội giành điểm trước đối thủ này. Thế nhưng, cầu thủ Hóa chất Đức Giang lại chơi khá kín kẽ để vượt qua đối thủ giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng cũng phải thấy rằng, nếu có một thủ lĩnh như Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình, chắc chắn VTV Bình Điền Long An sẽ không để bị thua ngược như ở trận này.

Bởi lẽ, ngay trong ván đầu tiên, VTV Bình Điền Long An đã dẫn điểm rất sâu trước các cầu thủ Hóa chất Đức Giang và có chiến thắng 25/17. Tuy vậy, tại ba ván đấu còn lại, họ lại bị Hóa chất Đức Giang đảo ngược thế cờ rồi thua chung cuộc 1-3 (25/17, 22/25, 21/25, 20/25). Ở bảng này, VTV Bình Điền Long An đã thua Bộ tư lệnh Thông tin và Hóa chất Đức Giang nên không đủ điểm để vào nhóm dẫn đầu giành quyền dự cúp Hùng Vương 2023. Bằng chiến thắng ở trận này, đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang đã có suất tham dự cúp Hùng Vương sau vòng 1.

Trong cuộc đấu dành cho nam, Thể Công rất quyết tâm ra sân gặp Long An bởi chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Thái Anh Văn giành được vị trí ở nhóm đầu cùng tấm vé thi đấu tiếp cúp Hùng Vương 2023. Những pha đập bóng tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Văn Nam rồi chủ công Kittithad Nuwaddee (Thái Lan) không cho hàng chắn nam Long An đủ sức chống đỡ. Khép lại trận đấu bằng thắng lợi nhanh 3-0 (25/19, 26/24, 25/15), Thể Công chính thức có vé dự cúp Hùng Vương 2023. Với đội nam Long An, ít nhất HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ cũng yên tâm phần nào bởi ở vòng 1 họ đã có một trận thắng (thắng VLXD Bình Dương).