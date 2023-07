Võ Thị Mỹ Tiên đứng hạng 30 thế giới nội dung 1.500m tự do

Nữ tuyển thủ duy nhất của đội tuyển bơi Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2023 đã tranh tài cự ly sở trường 1.500m tự do của mình.

Ngày tranh tài 24-7 của giải vô địch các môn thể thao dưới nước 2023 tại Nhật Bản, môn bơi bước vào thi đấu ngày thứ hai.

Trong ngày tranh tài, chúng ta có Võ Thị Mỹ Tiên dự vòng loại nội dung 1.500m tự do nữ. Mỹ Tiên thi đấu ở lượt vòng loại thứ 2 của nội dung và cô về đích vị trí 8 với thông số 17’25”13. Xếp nhất lượt vòng loại này là tuyển thủ Singapore Ching Hwee Gan (16’20”88). Năm ngoái tại SEA Games 31, Mỹ Tiên từng giành HCB nội dung 1.500m tự do nữ với thông số 16’55”88 trong khi Ching Hwee Gan là nhà vô địch của cự ly tại SEA Games 31 với kết quả 16’36”73 đồng thời đây đang là kỷ lục SEA Games. Ở SEA Games 32, nội dung 1.500m tự do nữ không được tổ chức thi đấu trong môn bơi.

Về thứ hạng chung cuộc tại giải bơi vô địch thế giới 2023 trong nội dung 1.500m tự do, Võ Thị Mỹ Tiên của chúng ta đứng hạng 30 còn Ching Hwee Gan đứng hạng 14 thế giới và cả hai không lọt vào chung kết.

Cùng trong ngày tranh tài, tuyển thủ Hoàng Quý Phước thi đấu 200m tự do nam và đạt thông số 1’53”67 qua đó về vị trí thứ 9 trong lượt vòng loại của mình, không có suất vào bán kết nội dung. Xếp hạng toàn nội dung, Quý Phước đứng vị trí 46.

Các nội dung của bơi vẫn còn thi đấu tới hết ngày 30-7 và đội tuyển bơi Việt Nam vẫn còn tuyển thủ tham dự những nội dung tiếp theo. Môn bơi của giải vô địch các môn thể thao dưới nước 2023 ở Nhật Bản được xét thành tích thi đấu tính chuẩn Olympic để trao vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.