Võ sĩ mạnh cả nước về đấu vô địch kickboxing quốc gia 2023 tại Gia Lai

Giải năm nay tranh tài từ ngày 3 tới 11-3 và quy tụ các VĐV nam, nữ mạnh nhất của các đơn vị đang đào tạo huấn luyện kickboxing trong cả nước về tranh tài.

Theo đăng kí, các đơn vị góp mặt ở giải gồm An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Giang, Hà nội, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hoàn, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quân đội, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Công an Nhân dân, TPHCM và Bà Rịa-Vũng Tàu. Các đơn vị đăng kí quân số đông đảo nhất có thể kể tới TPHCM, Thái Nguyên, Hà Nội, Bình Định, Hậu Giang. Tổng giải có 341 VĐV góp mặt.

Ban tổ chức cho biết, VĐV sẽ thi đấu 33 hạng cân dành cho nam và nữ đối với lowkick và full contact. Kickboxing có trong chương trình thi đấu SEA Games 32 và giải vô địch quốc gia 2023 là một trong những cơ hội cọ xát đồng thời ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tìm thêm gương mặt tốt để dự đấu trường này.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 diễn ra năm ngoái, khép lại tranh tài kickboxing, đơn vị Hà Nội giành được 4 HCV xếp nhất toàn đoàn. Phía sau Hà Nội là các đơn vị Thái Nguyên, Hải Phòng, TPHCM và Đà Nẵng.